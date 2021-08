AC Mailand ernennt HappyBet von Snaitech zum offiziellen Wettpartner in Deutschland und Österreich

ich

Online-Fußballverein AC Mailand und HALLO, dem Wettanbieter von Playtech‘S Snaitech group, kündigte am Samstag eine neue Partnerschaft an, bei der HAPPYBET zum neuen wird Offizieller Wettpartner Rossoneri in Deutschland und Österreich.

Die Bekanntgabe der neuen Partnerschaft ist erfolgt vor dem prestigeträchtigen Freundschaftsspiel zwischen dem AC Mailand und Real Madrid CF, was geschah am Sonntag 8. August in Klagenfurt, Österreich.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung profitiert HAPPYBET von erhöhte Markensichtbarkeit bei deutschen und österreichischen Fußballfans in Form von seitlichen LED-Bildschirmen während der Serie-A-Heimspiele des AC Mailand im San Siro-Stadion. Möglich gemacht durch die Digital Billboard Replacement (DBR)-Technologie, die virtuelles Branding auf digitalen Billboards von San Siro ermöglicht.

Die Partner werden an einer Reihe von exklusive Initiativen, die während der gesamten Saison gestartet werden Mit Ziel Werbung für die Marke HAPPYBET an die große Fangemeinde des AC Mailand in Deutschland und Österreich.

Im Jahr 2017 wurde HAPPYBET von der Playtech-Gruppe, ein internationales Spieleunternehmen, das in 24 verschiedenen Ländern tätig ist und auch Snaitech-Steuerung seit 2018.