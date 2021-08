Die Raketenbergungsflotte von SpaceX wird erweitert

Vier Monate nachdem SpaceX aufgegeben hatte, sich die Falcon-Verkleidungen zu schnappen und ein Paar geleaster Schiffe, die es zu diesem Zweck modifiziert hatte, auszuziehen und zurückzugeben, konzentrierte sich die permanente Bergungslösung des Unternehmens gerade erst.

Der Abgang von GO Ms Tree (ehemals Mr. Steven) und GO Ms Chief von der East Coast Fleet von SpaceX im April 2021 machte deutlich, dass das Unternehmen die Verkleidung aufgab. ansteckend dafür, nur die mehrere Millionen Dollar teuren Nasenkegelhälften von der Meeresoberfläche zu schöpfen. Als diese Entscheidung getroffen wurde, hatte SpaceX bei mehr als 15 Falcon 9-Starts mehr als zwei Dutzend Mal Verkleidungshälften wiederverwendet – von denen praktisch keiner von Frau Tree oder Frau Chief gefangen genommen worden war.

Tatsächlich hatte SpaceX bereits damit begonnen, “geschöpfte” Verkleidungshälften bei kommerziellen Starts von Falcon 9 wiederzuverwenden, darunter zwei Carpool-Transporter-Missionen mit Dutzenden verschiedener Kunden und den millionenschweren geostationären Kommunikationssatelliten SXM-7 von SiriusXM. Vielleicht noch wichtiger ist, dass SpaceX routinemäßig drei- oder sogar viermal die Hälften von Verkleidungshälften flog und die Hälfte davon zweimal in nur 49 Tagen flog.

Einfach ausgedrückt, dank des heldenhaften und etwas unerwarteten Erfolgs einer kleinen Teilmenge der Verkleidungswiederherstellung sind Dichtungen, Designverbesserungen und Modernisierungs-Upgrades von SpaceX so gut geworden, dass sogar Verkleidungen, die im Atlantik spritzten, schnell wiederverwendet und mehrere gestohlen werden konnten ( jetzt jeweils 5+) mal. Für das dritte Jahr in Folge mit geringem Erfolg und offensichtlicher Unzuverlässigkeit bedeutete dies, dass die langjährigen Bemühungen von SpaceX, Falcon-Verkleidungen zu ergattern, tatsächlich eingestellt wurden.

Während es wahrscheinlich ist, dass die Verkleidungshälften niemals für den Transport hochwertiger US-Militär- oder NASA-Nutzlasten zertifiziert werden, scheint SpaceX die Technologie so weit ausgereift zu haben, dass sie für Starlink und viele (wenn nicht die meisten) seiner Einführung im privaten Sektor gut genug ist Kunden. In diesem Sinne musste SpaceX, nachdem Frau Tree und Frau Chief Anfang April nicht mehr im Bild waren, die Bergungsschiffe Dragon GO Navigator und GO Searcher kurzzeitig in Bergungsrollen einsetzen, um die Verkleidungen weiter zu retten, und entschied sich schließlich, zwei viel größere zu mieten oder zu leasen Schiffe mit integrierten Deckkränen.

In den frühen Morgenstunden kehrte die HOS Briarwood mit den beiden Verkleidungshälften der letzten #GPSIII Mission. Dies markiert den Abschluss der ersten vertraglichen Mission des Schiffes für SpaceX. pic.twitter.com/26c61Ccpme – Stephen Marr (@spacecoast_stve) 20. Juni 2021

Aus irgendeinem Grund dauerten diese Pacht- oder Mietverträge jeweils nur wenige Wochen, und das letzte Schiff – Hos Briarwood – verließ Anfang Juli die Flotte von SpaceX. In einer äußerst seltenen spontanen Pause wurde SpaceX seit Ende Juni nicht ein einziges Mal gestartet, weshalb Briarwood – mit einer Erfolgsrate von 100 % für die Wiederherstellung der Verkleidung über zwei Missionen – wahrscheinlich das Land verlassen hat, als es dies tat.

Jetzt erstmals gemeldet von SpaceExplored.com, die ersten Anzeichen von SpaceXs lang ersehnter permanenter Verkleidungsrettungslösung sind in einem obskuren Trockendock in Louisiana aufgetaucht. Offensichtlich hat SpaceX zum ersten Mal in seiner Geschichte zwei zehn Jahre alte Offshore-Versorgungsschiffe gekauft, die früher als Ingrid und Ella G bekannt waren. Glücklicherweise hat SpaceX mit der Installation eines klassischen SpaceX jeden Verdacht auf Mehrdeutigkeit beseitigt. X”. und die Umbenennung der Schiffe “Bob” und “Doug” nach dem Paar, das als erste NASA-Astronauten im Mai 2020 eine Falcon 9-Rakete und ein Crew Dragon-Raumschiff in die Umlaufbahn brachte.

Unter der neuen erhöhten Plattform ist eine große Winde zu sehen, die Drohnen ziehen soll, wenn sie nicht autonom arbeiten können. Beide Schiffe wurden mit einem großen Kran ausgestattet, um die Verkleidungshälften aus dem Wasser zu holen. Beide Schiffe sind 260 Fuß lang. – Gav Cornwell (@SpaceOffshore) 11. August 2021

Im Vergleich zu jeder permanenteren SpaceX-Flotte, einschließlich der ehemaligen Mitglieder Tree und Chief, sind Bob und Doug fest Schiffe mit einer Länge von über 80 m (260 Fuß). Außerdem sind sie fünf- oder sechsmal schwerer als GO Searcher oder Ms Tree. Neben einer offensichtlichen potentiellen Rolle als Verkleidungs-“Schaufel” durch die Installation von großen Deckskranen, scheinen Bob und Doug auch Schwerlastwinden installiert zu haben, was impliziert, dass sie auch als Schlepper-Drohnen dienen könnten.

Dies bedeutet möglicherweise, dass SpaceX die Flotte von Schiffen, die zur Unterstützung jeder Drohnen-Booster-Landung benötigt werden, von zwei auf eins reduzieren könnte, indem Bog und Doug verwendet werden, um die Landeplätze auf See zu schleppen und zu warten.

