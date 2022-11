Morris County 4-H Rocket Team macht NASA-Schnitt

PARSIPPANY – Der Morris County 4-H „ResistoJets“ Rocketry Club ist eine von 18 Mittel- und Oberschulgruppen im ganzen Land, die sich für die diesjährige NASA Student Launch Initiative qualifiziert haben, und das einzige Team aus New Jersey. Mehr als 50 Teams im College-Alter werden ebenfalls teilnehmen.

Während der NASA Student Launch Initiative (SLI) entwerfen, bauen und starten Studententeams in einem Raketenwettbewerb eine Rakete und Nutzlast nach NASA-Spezifikationen. Ziel der diesjährigen Challenge ist es, das Fotografieren der Oberfläche eines Planeten zu simulieren. Das Team wird eine 8 Fuß hohe Rakete entwerfen und bauen, die ihre Nutzlast auf über 5.000 Fuß bringen wird.

Während der Pandemie ging Clubpräsident und Mannschaftskapitän Sean McConoughey von Califon mit seinem Vater Luke der Raketentechnik als Hobby nach. Als er von der NASA von der Herausforderung hörte, wandte er sich an 4-H, um das Team zu sponsern, zu dem Brian Sun von Belle Mead, Holt Englander von Morristown, Mya McConoughey von Califon und Sahisnu Santhosh von Lake Hiawatha gehören. Neue Teammitglieder sind willkommen.

„Als ich zum ersten Mal vom NASA Student Launch Program hörte, dachte ich, es wäre eine großartige Gelegenheit, zu lernen und zu wachsen, nachdem mir die Ideen für meine eigenen Projekte ausgegangen sind“, sagte McConoughey. „Wir haben aber schnell festgestellt, dass wir uns erst qualifizieren müssen, in unserem Fall über TARC. Rückblickend finde ich das eine tolle Sache und hat uns sehr geholfen, uns auf den Studentenstart vorzubereiten. Das hat mich im vergangenen Jahr motiviert.“ , seit Beginn der Wettkämpfe, sind alles, was ich gelernt habe und die Erfahrungen, auf die ich mich freue.

Um sich für NASA SLI 2023 zu qualifizieren, mussten die fünf Mitglieder des ResistoJets Rocketry Club im vergangenen Jahr an der vorausgesetzten American Rocketry Challenge (TARC) teilnehmen und sie bestehen, indem sie eine Rakete entwarfen, die zwei Eier auf eine bestimmte Höhe befördert, bevor sie sicher auf dem Boden landen – intakt. Ihr Design war an einem wettbewerbsorientierten Starttag in Virginia erfolgreich, was es der 4-H-Gruppe ermöglichte, Fortschritte zu erzielen.



Jetzt, da sie offiziell in das SLI-Programm aufgenommen wurden, interagiert das Team mit der NASA wie ein Auftragnehmer, indem es spezifische Vorschläge für ihre Rakete schreibt und einreicht, die Design, Endhöhe und Leistung spezifizieren. Die genaue Schätzung der Raketenleistung sei ein wichtiger Teil des Vorschlags, sagte 4-H-Programmassistentin Britt Wagner.

Der Wettbewerb findet im April im Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville, Alabama statt. Diese Phase der Herausforderung ist um die aktuelle Artemis-Mission der NASA herum aufgebaut.

Das Team befindet sich derzeit in der Phase der vorläufigen Designüberprüfung und arbeitet daran, dem NASA-Team Anfang November eine 30-minütige Design- und Leistungspräsentation zu geben. Die nächsten Schritte bestehen darin, ein kleineres Modell des Designs zu erstellen, es dann zu starten, zu testen und zu verfeinern. Die Herausforderung umfasst auch Anforderungen an die Medienpräsenz für jedes Team sowie einen MINT-Bildungsplan, um über 250 Schüler in der Region zu erreichen.

„Dieser Wettbewerb hat das Potenzial, Studenten zu hochqualifizierten Fachleuten für den modernen Arbeitsplatz zu machen“, sagte Fred Kepner, Betriebsleiter für Student Launch bei Marshall. „Viele ehemalige Studenten arbeiten jetzt mit der NASA oder unseren Industriepartnern im ganzen Land zusammen, einige unterstützen das nächste Kapitel der Weltraumforschung, das Artemis-Programm.“

„Ich bin sehr stolz auf das, was das Team bisher erreicht hat, und ich freue mich auf alles, was vor uns liegt“, sagte McConoughey.

Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an [email protected]

Verwandt

Kommentare

Kommentare