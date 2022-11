Vorschau: FC Midtjylland vs. Sturm Graz – Vorhersagen, Team-News, Kader

Sports Mole gibt eine Vorschau auf das Europa-League-Duell zwischen dem FC Midtjylland und Sturm Graz am Donnerstag, einschließlich Vorhersagen, Team-News und möglichen Aufstellungen.

Alles bleibt in Gruppe F mit zu spielen FC Midtjylland Unterkunft Sturm Graz in der MCH Arena, in einem Spiel, für das sich nur eine der beiden Mannschaften qualifizieren kann Europaliga KO-Phasen.

Die Heimmannschaft erhält bei einem Sieg einen Platz unter den ersten beiden, während die Auswärtsmannschaft nur eine Niederlage vermeiden muss, um in die nächste Runde vorzudringen.

Spielvorschau

©Reuters

Midtjylland ist derzeit Tabellenletzter, obwohl sie nur drei Punkte von Spitzenreiter Lazio entfernt sind, so stark ist der Wettbewerbscharakter der Gruppe F, einer von nur zwei Gruppen, aus denen sich jedes Team noch für das Viertelfinale qualifizieren kann.

In der letzten Begegnung der Wölfe gegen Sturm Graz kassierten sie eine 0:1-Auswärtsniederlage in Österreich Emmanuel Emagha eröffnete nach acht Minuten das Tor, und sein Team schaffte es trotzdem, weiterzumachen Stefan Hierländer mit etwas mehr als 15 Minuten zu spielen vom Platz gestellt.

Dieses Ergebnis ist eine von zwei erlittenen Niederlagen Albert Capellasin dieser Saison in der Europa League und verloren auch ihr letztes Spiel, eine 1:2-Niederlage gegen Lazio Rom, in einem Spiel, in dem sie und Sturm Graz am Donnerstag nur einen Punkt gebraucht hätten, wenn sie gewonnen hätten.

Beim Heimspiel gegen Lazio war es jedoch eine andere Geschichte, da Midtjylland in der Saison 2021/22 mit 5: 1 gegen den fünftplatzierten italienischen Klub in der Saison 2021/22 mit 5: 1 gewann, ein Ergebnis, das nur wenige erreicht hätten erwartet.

Das sollte den Wölfen Selbstvertrauen für ein Spiel geben, in dem nur ein Sieg gut genug ist, um sich für die Ko-Runde zu qualifizieren, da sie wissen, dass sie trotz der jüngsten schwachen Form in der dänischen Superliga in der Lage sind, es mit hochkarätigen Gegnern aufzunehmen, die mit 1: 2 verloren haben Heimspiel gegen Odense am Montagabend und aktuell Achter der Liga.

©Reuters

Sturm Graz schnitt in der heimischen Liga mit neun ungeschlagenen Ligaspielen deutlich besser ab als der Gegner und belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Der österreichische Klub kam nach einem 2:1-Sieg über Ried am Wochenende mit ins Spiel Jakob Jantscher und Otar Kiteishvili auf der Torschützenliste, als sie auf der Jagd nach dem Meistertitel blieben.

Nach bisher acht gesammelten Europa-League-Punkten reicht ein Punkt dazu Christian IlzerDonnerstagabend, da Feyenoord und Midtjylland nicht in der Lage waren, die insgesamt neun Punkte zu erreichen.

Ein später Sieg gegen Feyenoord in ihrem letzten Spiel brachte sie in diese hervorragende Position, um in das letzte Spiel zu gehen. Kiteishvili traf in der 93. Minute, um alle drei vom Elfmeterpunkt zu stehlen, was einen herzzerreißenden Schlag für ihren Gegner bedeutete, der Sturm Graz besiegte 6:0 in Rotterdam, geht aber nun als Dritter in sein letztes Spiel.

Weitere Ergebnisse der Gruppe F für die Gäste sind ein 0:0-Unentschieden zu Hause gegen Lazio und ein 2:2-Unentschieden auswärts gegen die Italiener mit dem 19-Jährigen Guillaume Boving zweimal treffen, um einen wichtigen Punkt zu sichern.

Form des FC Midtjylland in der Europa League:

Form des FC Midtjylland (alle Wettbewerbe):

Sturm Graz Europa League Form:

Form Sturm Graz (alle Wettbewerbe):

Team-Neuigkeiten

©Reuters

Für Midtjylland, langfristig abwesend Brumado Junior aufgrund eines Knieproblems wohl nicht zur Verfügung stehen, also Anders Dreyer, Gustav Isaksenund Entschuldigung Kaba werden wahrscheinlich alle als Teil einer Front Three starten.

Ansonsten steht den Hausherren aber ein voller Kader mit einer konstanten Innenverteidigerpaarung zur Verfügung. Henrik Dalsgard und Erik Swjatschenko bereit, das Nicken wieder in der Verteidigung zu bekommen.

Nachdem er am Montag für das Spiel gegen Odense geschont wurde, Evander sollte ins Mittelfeld zurückkehren und ersetzen Karlder zur Halbzeit zurückgezogen wurde.

Wächter von Sturm Graz Jörg Siebenhandl ist zweifelhaft, leidet derzeit unter Spannungen, aber da es sich um ein so entscheidendes Spiel handelt, kann Ilzer es riskieren und seinen Stopper erster Wahl wählen, um zwischen den Stöcken zu beginnen.

Andernfalls, Tobias Schützenauer ist der wahrscheinlichste Ersatz, da er in dieser Saison bisher für die meisten Spiele von Sturm Graz auf der Bank eingesetzt wurde.

In so guter Form sollte Kiteishvili ein garantierter Starter im offensiven Mittelfeld sein, der direkt hinter dem Sturmpartner von Jantscher und spielt Albian Ajeti.

Mögliche Startaufstellung des FC Midtjylland:

Lössl; Andersson, Dalsgaard, Svyachenko, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Dreyer, Isaksen, Kaba

Mögliche Startaufstellung für Sturm Graz:

Siebenhandl; Ingolitsch, Wüthrich, Borkovic, Dante; Ljubic, Horvat, Prass, Kiteishvili; Ajeti, Boeving

Wir sagen: FC Midtjylland – Sturm Graz 1:1

Es wird zweifellos eine angespannte Angelegenheit, bei der für beide Mannschaften so viel auf dem Spiel steht. Midtjylland wird spät alles geben, was sie haben, aber wir glauben, dass Sturm Graz nur einen Punkt halten wird, genug, um in die nächste Runde vorzudringen.

Für eine Datenanalyse der wahrscheinlichsten Ergebnisse, Punktzahlen und mehr für dieses Spiel klicken Sie bitte hier.

