Newen Connect richtet Christian Duguays Pferdedrama „Ride Above“ an Käufer | Neu

Newen Connect trabte das Reitdrama von Christian Duguay Klettere nach oben auf der ganzen Welt und kündigte den Verkauf kurz vor dem Start des AFM an.

Das vom Pariser Nolita Cinema produzierte Drama wurde europaweit an DCM Film Distribution in Deutschland, Polyfilm in Österreich, Deaplaneta in Spanien, Lusomundo in Portugal, Eagle Pictures in Italien, Pathé in der Schweiz, Vertigo in Belgien als Bester Film verkauft in Polen, AQS in der Tschechischen und Slowakischen Republik und Beta Film in Bulgarien.

Der Film wird auch Kontinente in Kanada (Films Opale), Australien (Madman), Singapur (Shaw Renters), Lateinamerika (CDC United Networks) und Skeye (Airlines) durchqueren.

Pathe bringt den Film am 21. Dezember 2022 in Frankreich heraus.

Klettere nach oben Stars der französischen Regisseurin und Schauspielerin Mélanie Laurent, zu deren Credits zählen Mia und der weiße Löwe, Metro 6 und Sauerstoffneben Pio Marmai, der in den nächsten 60 Millionen Euro von Pathé die Hauptrolle spielen wird Die drei Musketiere. Carmen Kassovitz spielt auch die Hauptrolle als junges Mädchen, das zwischen den Pferden im Rennstall ihrer Eltern geboren und aufgewachsen ist und eine tiefe Bindung zu einem der Pferde aufbaut. Als sich eine Tragödie ereignet, verbringen sie und ihre Familie die nächsten 15 Jahre damit, die Risiken des verheerenden Unfalls zu bewältigen. Die Schauspielerin ist insbesondere die Tochter des berühmten französischen Schauspielers und Regisseurs Mathieu Kassovitz.

Die 15-Millionen-Euro-Produktion wurde zwischen der Region Paris und der Normandie gedreht. Der von TF1 Studio, France 2 Cinéma und Pathé Film koproduzierte Film wurde auch an Canal+ und France 2 vorverkauft, die den Titel nach seinem Kinostart Ende des Jahres ausstrahlen werden.

Der französisch-kanadische Regisseur Duguay steht hinter erfolgreichen französischen Filmen wie dem von 2013 Jappelup mit Guillaume Canet, Daniel Auteuil und Marina Hands, ein weiteres Mensch-Tier-Drama Belle und Sebastian über einen Jungen und seinen Hund und 2016 Eine Tüte Murmeln befindet sich im besetzten Frankreich.

Das Produktionsteam arbeitete Hand in Hand mit lokalen Behindertenorganisationen, um beim Filmen eines so heiklen Themas ein Gefühl der Wahrhaftigkeit zu bewahren. France Handicap, ein Verband, der Menschen mit Behinderungen vertritt, überwachte das Projekt und brachte Fachleute zusammen, darunter Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Behindertensportleiter. Auf der Pferdeseite holten die Produzenten den renommierten ehemaligen Jockey und Trainer Pierre Levesque, der für den Film als Trabberater bekannt ist, und den Dressurexperten Mario Luraschi als Stunt- und Trainingsspezialisten.

Sabine Chemaly, EVP International Distribution von Newen Connect, sagte, der Film „zeigt auf wunderschöne Weise, wie Menschen, Tiere und Natur miteinander verbunden sind und wie diese unzerbrechliche Verbindung uns stärker macht. Gemeinsam werden das Pferd und das Mädchen das Unmögliche überwinden. Leidenschaft , Belastbarkeit und Mut sind heutzutage inspirierende Werte und wir freuen uns, mit so großartigen Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.

Dies wird Duguays erste Zusammenarbeit mit Nolita Cinema von Maxime Delaunay und Romain Rousseau sein, der französischen Produktionsfirma, die hinter den lokalsprachigen Hits von Netflix steht. Ohne Grenzen und Der Bal des Folles, Jane Birkin – Dokumentarfilm von Charlotte Gainsbourg Johanna von Charlotte, und französische Komödie und Drama wie z Die Einladung, die Erinnerungen und Boomerang.

Newen Connect, die Vertriebstochter von Newen Studios, hat die Integration ihrer Vertriebsteams abgeschlossen und betreibt nun den internationalen Filmvertrieb unter ihrer eigenen Marke, die die von TF1 Studios ersetzt. Das neu ernannte Filmverkaufsteam unter der Leitung von Chemaly wird dieses Jahr mit mehreren hochkarätigen Titeln, darunter englischsprachige Dramen, bei AFM vertreten sein. lustige Vögel mit Catherine Deneuve und der soeben angekündigten Auf Wanderpfaden mit Jean Dujardin.