Team Cherry enthüllt weitere Details zu Hollow Knight: Silksong

Das Cherry-Team beschloss, eine exklusive Geschichte in zu veröffentlichen Edge Magazine diese Woche, als sie mehr Details über enthüllen Hollow Knight: Lied der Seide. Sie müssen das Magazin über den App Store abonnieren, um die volle Skinny zu erhalten, aber nach dem, was wir bekommen haben, ist es ein viel schwierigeres, gemeineres und viel ausgefeilteres Spiel, als Sie es zuerst erlebt haben. das Wetter. Es gibt kein Verschenken mit diesem, da es wie eine umwerfende, aber lustige Erfahrung scheint. Hoffentlich lernen wir in Zukunft mehr von einem POS, der nicht in einer App enthalten ist, mit einem Veröffentlichungsdatum, das das Spiel noch nicht hat.

Spielen Sie als Hornet, die Beschützerin von Hallownest, und begeben Sie sich auf ein Abenteuer in ein ganz neues Königreich, das von Seide und Gesang beherrscht wird! Gefangen genommen und in diese unbekannte Welt gebracht, muss Hornet gegen Feinde kämpfen und Rätsel lösen, während sie auf einer tödlichen Pilgerreise zur Spitze des Reiches aufsteigt. Hollow Knight: Lied der Seide ist die epische Fortsetzung von Hohlritter, das preisgekrönte Action-Abenteuer. Reisen Sie als tödlicher Hornissenjäger in ganz neue Länder, entdecken Sie neue Kräfte, treten Sie gegen riesige Horden von Insekten und Tieren an und decken Sie alte Geheimnisse auf, die mit Ihrer Natur und Ihrer Vergangenheit verbunden sind. Entdecke ein ganz neues Königreich! Erkunden Sie Korallenwälder, moosige Höhlen, goldene Städte und neblige Moore, während Sie zur leuchtenden Zitadelle auf der Weltspitze aufsteigen.

Machen Sie tödliche akrobatische Aktionen! Führen Sie eine ganz neue Reihe tödlicher Bewegungen aus, während Sie in wunderschönen tödlichen Kämpfen zwischen Feinden tanzen.

Stelle mächtige Werkzeuge her! Beherrsche ein ständig wachsendes Arsenal an Waffen, Fallen und Mechaniken, um deine Feinde zu verwirren und neue Höhen zu erkunden.

Löse schockierende Quests! Jage seltene Bestien, löse alte Rätsel und suche nach verlorenen Schätzen, um die Wünsche der Unterdrückten zu erfüllen und die Hoffnung auf das Königreich wiederherzustellen. Bereite dich auf das Unerwartete vor!

Stelle dich über 150 neuen Feinden! Bestien und Jäger, Attentäter und Könige, Monster und Ritter besiegen sie alle mit Mut und Geschick!

Fordern Sie den Silk Soul-Modus heraus! Sobald Sie das Königreich erobert haben, testen Sie Ihre Fähigkeiten in einem völlig neuen Modus, der das Spiel zu einer einzigartigen und herausfordernden Erfahrung macht.

Entdecken Sie eine hervorragende Orchesterpartitur! Der preisgekrönte Hollow Knight-Komponist Christopher Larkin kehrt zurück, um melancholische Melodien, symphonische Streicher und herzklopfende Boss-Themen in das Abenteuer einzubringen.

