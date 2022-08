MLB: José Altuve versucht, einen Teamkollegen mitten im Spiel zu trollen (+VIDEO) | Baseball 123 und mehr Aktuelle Nachrichten hier

José Altuve und der Houston Astros-Rookie Jeremy Peña spielten eine große Rolle im Matchup Sidereals vs. Baltimore Orioles. Der Venezolaner suchte nach einer Innenfliege, während Peña ebenfalls nach dem Treffer Ausschau hielt. Altuve täuschte alle Kameras, indem er seine Hände hob, um zu signalisieren, dass er um den Ball bat. Jeremy Peña nahm jedoch bequem den Ball, um einen weiteren hinzuzufügen. Lesen Sie auch: José Altuve zeigt seinen Handschuh mit einem Double für Anthony Santander (+VIDEO) Es ist kein wirkliches „Highlight“, aber @JoséAltuve27 bringt mich nur zum Lachen#Astro #Höheres Level pic.twitter.com/jDt0vGQ3By —AT&T SportsNet™ | SW (@ATTSportsNetSW) 28. August 2022 Bekannt ist die große Freundschaft zwischen dem Rookie und José Altuve, die sie seit Beginn der Ernte knüpfen. Der Astros nutzte die Leistungen dieser beiden Schläger, um überlegen zu sein im Rennen um die American League West.

MLB: José Altuve versucht, einen Teamkollegen mitten im Spiel zu trollen (+VIDEO) | Basketball 123

& Neuestes Nachrichten-Update

Ich habe versucht, euch alle möglichen Neuigkeiten zu überbringen neueste Nachrichten heute 2022 durch diese Seite und Sie werden all diese Nachrichten sehr mögen, weil alle Nachrichten, die wir immer in diesen Nachrichten geben, immer da sind. Es ist zu einem Trendthema und unabhängig von den neuesten Nachrichten

Es war immer unser Bemühen, Sie zu erreichen, dass Sie das auch weiterhin bekommen Elektrizitätsnachrichten, Abschlussnachrichten, Spendennachrichten, Bitcoin-Nachrichten, Handelsnachrichten, Immobiliennachrichten, Spielenachrichten, Trendnachrichten, digitales Marketing, Telekommunikationsnachrichten, Schönheitsnachrichten, Banknachrichten, Reisenachrichten, Gesundheit Neu, Kryptowährungsnachrichten, Claims News die neuesten Nachrichten und Sie erhalten immer die Nachrichteninformationen kostenlos durch uns und erzählen es auch den Leuten. Geben Sie an, dass alle Informationen im Zusammenhang mit anderen Arten von Nachrichten werden

MLB: José Altuve versucht, einen Teamkollegen mitten im Spiel zu trollen (+VIDEO) | Basketball 123

und mehr Live-Nachrichten

All diese Neuigkeiten, die ich für Sie erstellt und geteilt habe, werden Ihnen sehr gefallen, und wir bringen Ihnen wie jedes Mal Themen, damit Sie immer wieder heiße Neuigkeiten wie Trendthemen erhalten, und unser Ziel ist es, Sie haben zu können

alle Arten von Nachrichten, ohne über uns zu gehen, damit wir Sie kostenlos mit den neuesten und besten Nachrichten erreichen können, damit Sie weiter gehen können, indem Sie die Informationen dieser Nachrichten mitnehmen. Später machen wir weiter

Informationen über mehr zu geben Weltnachrichten-Update heute Arten von Eilmeldungen durch Postings auf unserer Website, so dass Sie in diesen Nachrichten immer weiter vorankommen, und welche Art von Informationen auch immer dort sein werden, sie werden auf jeden Fall an Sie weitergegeben.

MLB: José Altuve versucht, einen Teamkollegen mitten im Spiel zu trollen (+VIDEO) | Basketball 123

und weitere Neuigkeiten heute

All diese Nachrichten, die ich Ihnen gebracht habe oder die unterschiedlichsten und besten Nachrichten sein werden, die Sie nirgendwo bekommen werden, sowie die Informationen Trendnachrichten, Neueste Nachrichten, Gesundheitsnachrichten, Wissenschaftsnachrichten, Sportnachrichten, Unterhaltungsnachrichten, Technologienachrichten, Wirtschaftsnachrichten, Weltnachrichten davon wird Ihnen allen zur Verfügung gestellt, damit Sie immer mit den Neuigkeiten verbunden sind, dem Spiel immer einen Schritt voraus sind und weitermachen heutige Nachrichten alle Arten von Nachrichten bis heute kostenlos, damit Sie die Nachrichten erhalten können, indem Sie sie abrufen. Gehen Sie immer zwei Schritte nach vorne

Credit geht an Nachrichten-Website – Diese Nachrichten-Website vom ursprünglichen Inhaltseigentümer. Dies ist nicht mein Inhalt. Wenn Sie also den Originalinhalt lesen möchten, können Sie den unten stehenden Links folgen

Original-Links hier erhalten🡽