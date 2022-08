Hamilton Brisbane-Tickets: Lin-Manuel Miranda „begeistert, weiterreisen zu können“

Der Erfolg war nie sicher – fragen Sie einfach das Megatalent Lin-Manuel Miranda.

Mirandas Hit und Hit-Musical Hamilton zog nach Brisbane und es war fast undenkbar, als der amerikanische Multihyphen seine weltweit gefeierte Bühnenproduktion über die Gründerväter und -mütter Amerikas schrieb.

„Als ich es schrieb, dachte ich: ‚Hoffentlich können wir mit Hilfe von Schulgruppen lange genug operieren, um vielleicht das Geld unserer Investoren zurückzubekommen. Geschichtslehrer werden diese lieben, ich habe sie in meiner Tasche“, sagte er gegenüber news.com.au.

Flash forward über ein Jahrzehnt, 11 Tony Awards und über eine Milliarde Dollar an Ticketverkäufen und diese sehr amerikanische Geschichte wird nun am 27. Januar in einer dritten australischen Stadt eröffnet, 15.000 Kilometer von ihrem Zuhause in New York entfernt.

Die Geschichte von Ehrgeiz, Stolz und erbitterter Rivalität, Hamilton spricht über Momente – ein Moment in der Geschichte, nutze deinen Moment und verpasse den Moment.

Mit seiner vielseitigen Mischung aus bahnbrechenden und traditionellen Genres hat keine andere Musikproduktion die Aufmerksamkeit der Welt so auf sich gezogen Hamilton.

Die Brisbane-Produktion wird die meisten australischen Originalschauspieler, darunter Jason Arrow und Lyndon Watts, mit Sami Afuni und Rowan Witt, die die Rollen von Hercules Mulligan/James Madison und King George aus Melbournes letzter Staffel übernommen haben, präsentieren .

„Ich bin wirklich begeistert, dass er nach Brisbane kommt. Ich weiß, dass die meisten Shows in Sydney oder Melbourne spielen werden, und das wird das Ende sein“, sagte er.

„Die Tatsache, dass wir nach Brisbane gehen können, ist ein Beweis für den Empfang, den er in Australien hatte, und dafür bin ich wirklich dankbar.“

Seit die australische Produktion im März 2021 auf die Bühne kam, musste die Besetzung unerwartete Blockaden ertragen. Aber sie stehen jedem Auftritt mit so viel Energie gegenüber, als wäre es ihr erster Auftritt.

Miranda hat die australische Produktion nicht persönlich gesehen – „Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich die Show in Australien sehen kann, und die Sperren haben meine Pläne zunichte gemacht“ – aber er war super beeindruckt von den lokalen Talenten in den Fetzen er ist erfolgreich im Fangen.

„Ich denke an die Welt dieses Unternehmens und freue mich sehr, dass sie weiterhin reisen können.

„Darauf bin ich wirklich stolz Hamilton ist oft die erste Produktion im Lebenslauf einer Person. Jetzt sehen wir immer mehr Leute, die in den Rängen aufsteigen und in der Show debütieren, weil es sie gibt.

„Danke für Tic, Tic-BoomIch muss dieses Jahr zu Preisverleihungen gehen und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Alumni von Hamilton in völlig unabhängigen Projekten, die ich an diesen Banketttischen sehen kann.

„Ob Daveed Diggs und Emmy Raver-Lampman hier sind oder Carl Clemons-Hopkins, wer dabei ist hackt.

„Die Show verlangt so viel von dir. Es ist ein bisschen wie eine höhere Bildung, um zu überleben und Leistung zu bringen Hamilton. Und es war eine Freude zu sehen, wie diese Schauspieler zu erstaunlichen Dingen übergingen.

Seit die Produktion 2015 in New York eröffnet wurde, hat nicht nur ihr Casting einen wilden Ritt hinter sich. Miranda ist ein bekannter Name geworden.

Seine Arbeit an Encanto, Vaianader Spielfilm nach seinem Musical In den Höhen, Mary Poppins‘ Rückkehr, Seine dunklen Materialien und so vieles mehr gab Miranda das Gefühl, eine unaufhaltsame Kraft zu sein, die nicht schläft.

Dann kommt die deutsche Inszenierung von Hamilton, eine mehrjährige Herkulesaufgabe. Dies ist die erste Version von Hamilton nicht auf Englisch, und da die Show so stark auf Wortspiele setzt und von der Liebe zur Sprache lebt, dauerte allein die Übersetzung drei Jahre.

„Im Hamilton, bestimmte Wörter werden für verschiedene Bedeutungen herumgeworfen“, erklärte Miranda. „Wir machen ‚my shot‘ und spinnen alle möglichen Bedeutungen des Wortes heraus. Es ist ein Schnapsglas, es ist eine Gelegenheit und es ist ein Schuss. Also mussten wir die Entsprechungen finden, die auch die gleiche Anzahl von Silben hatten und so viele Binnenreime wie das Original beibehielten.

„Befriedigt ist ein weiteres Beispiel – allein in diesem Lied verwenden wir das Wort zufrieden auf 60 verschiedene Arten.

Zum Glück ist Mirandas Schwiegermutter österreichischer Abstammung und deutsche Muttersprachlerin. Während der Pandemie bei seinen Schwiegereltern eingesperrt, konnte er sich auf seine Schwiegermutter verlassen, die nicht nur die Übersetzungen, sondern auch die Dolmetscher testete.

Zu seiner Reihe arbeitsreicher Jahre gehörte sein Regiedebüt mit Tick, tick, bumein Film mit Andrew Garfield über das Leben von Mieten Designer Jonathan Larson.

Der Film hatte eine Stimme von Broadway-Legende Stephen Sondheim, einem Mentor von Larson und Miranda. Sondheim starb zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Films.

„Ich bin dieses Jahr wirklich einen Schritt von der Schauspielerei zurückgetreten. Ich habe fast zu allem, was mir passiert ist, nein gesagt.

„Ich habe den Verlust von Stephen Sondheim wirklich sehr stark gespürt. Aber ich denke, das, was bei mir nachhallt, ist, dass da eine Linie drin ist Wir reiten glücklich wo Charlie Kringas schreit: „Wenn Sie diesen Mann sehen, sagen Sie ihm, er soll zurück zu seinem verdammten Klavier gehen.“

„Und ich kann fühlen, wie Steve mich anschreit, ich solle zurück zu meinem Klavier gehen. Also arbeite ich an Filmsachen und hoffe auf mein nächstes Stück, und ich schreibe dieses Jahr wirklich, weil die Pandemie vier Filme in mein Jahr 2021 gebracht hat, und das war eine Menge.

Tickets für Hamilton Brisbane gehen am 12. September in den Verkauf.