Mission zum Mars: Tianwen-1 gibt sein erstes Foto zurück

Dieses Bild zeigt saisonale Strömungen in Valles Marineris auf dem Mars, die als wiederkehrende Slope Lineae oder RSL bezeichnet werden. Diese Mars-Erdrutsche treten im Frühjahr und Sommer an den Hängen auf.

Die Illustration dieses Künstlers zeigt den ExoMars-Spurengasorbiter, der den Mars umkreist. Der Orbiter entdeckte eine glänzend grüne Sauerstoffschicht in der Marsatmosphäre.

Der Curiosity Mars Rover der NASA machte kurz vor seinem steilsten Aufstieg auf dem Mars auf dem Greenheugh-Giebel, der den Rover um 31 Grad neigte, ein Selfie.

Der Curiosity Rover der NASA hat zwischen dem 24. November und dem 1. Dezember 2019 sein Panorama mit der höchsten Auflösung aufgenommen, das mehr als tausend Bilder und 1,8 Milliarden Pixel der Marsoberfläche umfasst.

Die Wolke in der Bildmitte ist eigentlich ein Staubturm, der 2010 entstand und vom Mars Reconnaissance Orbiter eingefangen wurde. Blaue und weiße Wolken sind Wasserdampf.

Diese Perspektive der Valles Marineris-Hemisphäre vom Mars vom 9. Juli 2013 ist eigentlich ein Mosaik mit 102 Bildern des Viking Orbiter. Im Zentrum befindet sich das über 2.000 Kilometer lange und bis zu 8 Kilometer tiefe Canyon-System Valles Marineris.

Der Curiosity Rover der NASA hat dieses Selfie am 11. Oktober 2019 in der Region “Glen Etive” aufgenommen.

Der InSight-Lander wurde vom Mars Reconnaissance Orbiter von oben fotografiert.

Ist es Kekse und Sahne auf dem Mars? Nein, das sind nur polare Dünen, die mit Eis und Sand bestreut sind.

Die Mars Express-Mission der Europäischen Weltraumorganisation hat dieses Bild des Korolev-Kraters mit einem Durchmesser von über 80 km und gefüllt mit Wassereis in der Nähe des Nordpols aufgenommen.

Ein kürzlich vom Curiosity Rover aufgenommenes Foto zeigt seinen aktuellen Standort, bekannt als “Teal Ridge”. Der Rover untersuchte die Toneinheit in dieser Region.

Die abgekühlte Lava hat dazu beigetragen, einen Abdruck davon zu erhalten, wo sich einst Dünen in einem Gebiet südöstlich des Mars bewegten. Es sieht aber auch aus wie das “Star Trek” -Symbol.

Der InSight-Lander der NASA verwendete eine Kamera an seinem Roboterarm, um diesen Mars-Sonnenuntergang am 25. April festzuhalten.

Das Seismometer von InSight hat am 6. April 2019 erstmals ein „Marsbeben“ aufgezeichnet.

Ein Foto eines erhaltenen Flusskanals auf dem Mars, aufgenommen von einem umlaufenden Satelliten, mit Farben überlagert, um verschiedene Höhen zu zeigen. Blau ist niedrig und Gelb ist hoch.

Dies ist das erste Selfie der NASA InSight auf dem Mars. Es zeigt die Sonnenkollektoren und das Fahrwerksdeck an. An der Spitze der Brücke befinden sich die wissenschaftlichen Instrumente, die meteorologischen Sensorpole und die UHF-Antenne.

Rover können auch Selfies aufnehmen. Dieses Selbstporträt des Curiosity Mars Rovers zeigt das Fahrzeug an der Bohrstelle Quela im Gebiet Murray Buttes am Fuße des Mount Sharp.

Der Mars ist weit davon entfernt, eine flache, karge Landschaft zu sein. Nili Patera ist eine Marsregion, in der sich Dünen und Wellen schnell bewegen. HiRISE an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter überwacht dieses Gebiet weiterhin alle zwei Monate, um Änderungen der saisonalen und jährlichen Zeitskalen festzustellen.

Was machen Blaubeeren auf dem Mars? Diese kleinen Konkretionen, die reich an mineralischem Hämatit sind, befinden sich in der Nähe des Fram-Kraters, der im April 2004 vom Opportunity-Rover der NASA besucht wurde. Der gezeigte Bereich hat einen Durchmesser von 1,2 Zoll. Die Ansicht wird vom mikroskopischen Imager des Opportunity-Roboterarms aufgenommen, wobei Farbinformationen von der Panoramakamera des Rovers hinzugefügt werden. Diese Mineralien deuten darauf hin, dass der Mars eine wässrige Vergangenheit hatte.

Es ist bekannt, dass der Mars Staubstürme um den Planeten hat. Diese Bilder aus dem Mars Global Surveyor-Orbiter der NASA aus dem Jahr 2001 zeigen eine dramatische Veränderung des Erscheinungsbilds des Planeten, als sich der durch Staubsturmaktivität im Süden verursachte Dunst global verteilte.

Curiosity machte am 9. September 2015 Bilder vom Mount Sharp, einem Kamm, der reich an Hämatit ist, einer Ebene voller Tonmineralien, um einen zusammengesetzten und abgerundeten Hügel zu schaffen, der reich an sulfatierten Mineralien ist. Die sich ändernde Mineralogie dieser Mount Sharp-Schichten deutet auf eine sich ändernde Umgebung Anfang März hin, obwohl alle vor Milliarden von Jahren Wasser ausgesetzt waren.

HiRISE hat geschichtete Ablagerungen und eine helle Eiskappe am Mars-Nordpol eingefangen.

Dieses Bild, das Daten von zwei Instrumenten an Bord des Mars Global Surveyor der NASA kombiniert, zeigt eine Orbitalansicht der Nordpolregion des Mars. Die eisreiche Polkappe hat einen Durchmesser von 621 Meilen und die dunklen Bänder sind tiefe Tröge. Rechts von der Mitte schneidet ein großer Canyon, Chasma Boreale, die Eiskappe fast in zwei Hälften. Chasma Boreale ist ungefähr so ​​lang wie der berühmte Grand Canyon der Vereinigten Staaten und bis zu 2 km tief.

Obwohl der Mars nicht wie die Erde geologisch aktiv ist, wurden die Eigenschaften der Oberfläche stark vom Wind geprägt. Solche windgeformten Merkmale, sogenannte Yardangs, sind auf dem Roten Planeten weit verbreitet. Auf dem Sand bildet der Wind Wellen und kleine Dünen. In der dünnen Marsatmosphäre wird das Licht nicht stark gestreut, sodass die von Yardangs geworfenen Schatten scharf und dunkel sind.

Von seinem Platz auf einem Kamm aus nahm Opportunity das Bild eines Marsstaubteufels auf, der sich über das Tal schlängelte. Der Blick kehrt zu den Rover-Spuren zurück, die zum Nordhang des Knudsen Ridge führen, der Teil des südlichen Randes des Marathon-Tals ist.

HiRISE hat dieses Bild eines kilometerlangen Kraters auf der südlichen Marshalbkugel im Juni 2014 aufgenommen. Der Krater zeigt im Spätwinter Frost an allen südlichen Hängen, wenn der Mars in den Frühling geht.

Der Mars Reconnaissance Orbiter verwendete seine HiRISE-Kamera, um diese Ansicht eines ungewöhnlich strukturierten Gebiets auf dem Südboden des Gale Crater zu erhalten.

Ein kühler und dramatischer Einschlagkrater dominiert dieses Bild, das am 19. November 2013 von der HiRISE-Kamera aufgenommen wurde. Der Krater erstreckt sich über eine Länge von etwa 30 Metern und ist von einem großen gestreiften Explosionsbereich umgeben. Da das Gelände, in dem sich der Krater gebildet hat, staubig ist, erscheint der frische Krater aufgrund der rötlichen Staubentfernung in diesem Bereich in der verbesserten Bildfarbe blau.

Opportunity nutzte seine Panoramakamera, um diese Ansicht des östlichen Horizonts am 31. Oktober 2010 aufzunehmen. Ein Teil des östlichen Randes des Endeavour-Kraters, fast 30 km entfernt, ist auf dem Meridiani Planum sichtbar.

In diesem Künstlerkonzept des InSight-Landers der NASA auf dem Mars sind unten Schichten des Untergrunds des Planeten und im Hintergrund Staubteufel zu sehen.