Apex Legends-Entwickler testen weitere Loba-Buffs für Staffel 8

Apex Legends ist momentan nur ein Battle Royale, aber Respawn möchte noch viel mehr. Während Lecks über einen möglichen Team Deathmatch (TDM) -Modus aufgetaucht sind, haben die Entwickler ihre Lippen versiegelt, deuten aber bald auf eine große Erweiterung hin.

Während Respawn große Anstrengungen unternommen hat, um Apex Legends mit einer Reihe von zeitlich begrenzten Spielmodi auf dem neuesten Stand zu halten, konzentrieren sich alle auf eines: das Battle Royale-Genre. Beutepools oder Gruppengrößen können sich ändern, aber das Kernspiel bleibt das gleiche.

Mit dem dritten Markteintritt von Apex will Respawn jedoch noch viel mehr tun. Der Boom der Expansion in andere FPS-Genres innerhalb von Apex Legends dauert seit einiger Zeit an, und in Staffel 8 gibt es mehr Gültigkeit als je zuvor.

Arena-Trigger in der neuesten King’s Canyon-Kartendatei. Im 3v3-Modus im TDM-Stil erscheinen Teams auf A und B in einer Gibby-Blase. 4 Differenzlasten. Ein Fallschirmabwurf in der Mitte, ein Behälter mit medizinischen Hilfsgütern erscheint an der Seite. 3 Ringstufen. Viele verschiedene “Arenen” in verschiedenen Bereichen des King’s Canyon. pic.twitter.com/kbjBoHwUKQ – Shrugtal (@shrugtal) 12. Januar 2021

Während die genauen Details unter Verschluss bleiben, sind die Lecks überall. EIN Mode im TDM-Stil war das erste auf den Lippen von Spielern, nachdem Data Miner wie ‘Shrugtal’ kleinere ‘Arenen’ entdeckt hatten, die perfekt für den Modus aussehen.

Jetzt gibt Respawn einige wichtige Hinweise auf die Zukunft von Apex. Obwohl sie die genauen Modi nicht bestätigt haben – die Entwickler vermeiden es, auf Spielerwunsch „TDM“ zu sagen -, möchten sie Apex Legends mehr als nur ein Battle Royale machen.

„Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Spielräume unserer Legenden über Battle Royale hinaus zu erweitern. Ich werde nur sagen, dass wir viele wirklich coole Prototypen in Arbeit haben “, sagte Entwickler Brian ‘YaBoiBrian’ Vidovic den Spielern. auf Reddit.

Speisekarte



Dies kommt, nachdem eine Reihe von verschiedenen Spielmodi, einschließlich der TDM-artigen Arenen, waren vor Staffel 8 Update durchgesickert.

Dieses Leck enthielt Verweise auf Locked and Loaded, das als LTM für Apex Legends verfügbar ist Jubiläumsveranstaltung.

Es gab auch Code-Strings für Rang-Soli, obwohl Respawn den Modus beansprucht wäre nicht gesund Für das Spiel.

Wenn die Teile zusammen sind, ist es wahrscheinlich, dass der TDM-Modus später in Staffel 8 oder möglicherweise in Staffel 9 hinzugefügt wird. In beiden Fällen wird Apex Legends im Jahr 2021 viel mehr als ein Battle Royale.