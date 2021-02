Die österreichische Bundeskanzlerin lehnt Versuche ab, Nord Stream 2 mit der Navalny-Affäre – Business & Economy – zu verbinden

WIEN, 6. Februar / TASS /. Wien begrüßt die Unterstützung Berlins für den Bau der Nord Stream 2-Gaspipeline und fordert, nicht zu versuchen, das Projekt mit der Situation um den russischen Blogger Alexey Navalny in Verbindung zu bringen, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview mit Deutschland. Welt am Sonntag Zeitung.

“Ich begrüße die Tatsache, dass die Bundesregierung Nord Stream 2 weiterhin unterstützt”, sagte Kurz und fügte hinzu, dass es sich um ein europäisches Projekt handelte, das europäischen Interessen diente.

“Ich denke nicht, dass eine Reaktion auf Aktionen gegen die führende Opposition Navalny mit dem Bau von Nord Stream 2 verbunden sein sollte. Wer glaubt, die neue Pipeline sei nur im Interesse Russlands, liegt falsch”, sagte der österreichische Bundeskanzler.

Kurz betonte, dass Österreich, Deutschland und andere europäische Länder von dem Projekt profitieren würden.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg sagte am 3. Februar, dass die Sanktionen gegen Russland in der Navalny-Affäre nicht mit dem Bau der Gaspipeline verbunden sein sollten. Das Projekt stehe im Einklang mit den Interessen der europäischen Energiesicherheit und Russland sei weiterhin ein wichtiger Partner in diesem Bereich, betonte er.

Navalny Fall

Nawalny wurde am 20. August 2020 in ein örtliches Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk gebracht, nachdem er auf einem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen war. Er fiel ins Koma und wurde auf einer Intensivstation beatmet. Am 22. August wurde er nach Berlin geflogen und ins Charite Hospital eingeliefert. Am 2. September behauptete Berlin, dass die Toxikologen der Bundesregierung nach der Untersuchung der Testproben von Navalny zu dem Schluss gekommen seien, dass der Blogger von einem Giftstoff der Familie Novichok betroffen sei. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russland sei bereit für eine umfassende Zusammenarbeit mit Deutschland. Er betonte, dass vor seiner Überstellung nach Berlin in Navalnys System keine giftigen Substanzen nachgewiesen worden seien.

Am 17. Januar 2021 wurde Navalny, der wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsstrafe im Fall Yves Rocher gesucht wurde, bei seiner Ankunft aus Berlin auf dem Moskauer Flughafen Sheremetyevo festgenommen. Das Moskauer Bezirksgericht Simonovsky verurteilte Navalny am Dienstag wegen zahlreicher Verstöße gegen die Bewährung zu einer tatsächlichen Haftstrafe.