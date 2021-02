Mission der VAE zum Mars: Hope Probe sendet erstes Foto von Red Planet

Die als Hope Probe bekannte Emirates Mars-Mission traf am Dienstag auf dem Roten Planeten ein und trat beim ersten Versuch erfolgreich in die Umlaufbahn ein.

“Die Übertragung des ersten Marsbildes von der Hope Probe ist ein Wendepunkt in unserer Geschichte und markiert den Beitritt der VAE zu fortgeschrittenen Nationen, die an der Erforschung des Weltraums beteiligt sind”, sagte der Kronprinz von Abu Dhabi, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nebenan das Bild auf Twitter am Sonntag.