Minister der Eurogruppe diskutieren Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung – EURACTIV.com

Das Treffen der Finanzminister des Euroraums am Montag war die erste Gelegenheit, über die Überarbeitung des Rahmens der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU zu diskutieren. Während Kommissar Gentiloni auf einen Neuanfang in der Debatte hoffte, bestand der österreichische Finanzminister Gernot Blümel auf der Beibehaltung der geltenden Regeln.

Die EU-Finanzminister versammelten sich am Montag, 8. November, in Brüssel, um eine Reihe von Treffen einzuleiten, die mit einer Diskussion aller EU-Finanzminister am Dienstag, 9. November, fortgesetzt und mit einer weiteren Sitzung zur Erörterung des EU-Haushalts für 2022 enden wird. Freitag (12. November .) ).

Die Minister diskutierten die Wirtschaftsaussichten, die hohen Energiepreise, den digitalen Euro und Risiken im Bankensektor. Darüber hinaus führten sie den ersten Meinungsaustausch über die kürzlich von der Kommission eingeleitete Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung.

Der Vorsitzende der Eurogruppe und irischer Finanzminister Paschal Donohoe sagte: „Insgesamt werden sich unsere Bemühungen darauf konzentrieren, wie wir ein Gleichgewicht zwischen der Förderung wachstumsfreundlicher Investitionen und der Gewährleistung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen finden können.“

Donohoe sagte auch, die Finanzminister hätten sich auf einen „Arbeitsplan“ geeinigt, um die Überprüfung in Angriff zu nehmen.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni betonte, dass der Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung „massive Investitionen“ ermöglichen sollte, um den grünen Übergang zu erreichen und das Wachstum zu unterstützen.

Eines der Ziele der Überprüfung ist laut Gentiloni, die Regeln zu vereinfachen. Vor dem Hintergrund der vieldiskutierten Argumente der letzten Jahre versuchte er, einen Neuanfang in der Debatte zu setzen.

„Wir müssen vermeiden, dass Kritik nur ein weiteres Kapitel in einer alten Geschichte ist, in der alte Aussagen wiederholt werden“, sagte Gentiloni.

Stattdessen sollte die Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung „das erste Kapitel einer neuen Geschichte“ sein, argumentierte er.

Eine „alte Geschichte“ kann jedoch nicht einfach durch einen Auftrag des Kommissars für beendet erklärt werden. Im Vorfeld des Treffens positionierte der österreichische Finanzminister Gernot Blümel die österreichische Regierung als starken Befürworter der aktuellen Fiskalregeln.

„Die Frage, die wir diskutieren, ist, ob es mehr Ausnahmen geben sollte, um mehr Schulden zu machen“, sagte Blümel. „Wir sind dagegen“, fügte er hinzu.

Auch Blümel beteiligte sich an den deutschen Koalitionsgesprächen und forderte Christian Lindner von der FDP auf, Finanzminister zu werden. In Lindner sieht der österreichische Finanzminister einen mächtigen Verbündeten in seinem Bemühen, die Fiskalregeln so straff zu halten, wie sie sind.

Starke Verbündete für fiskalische Sparmaßnahmen sind heutzutage selten, die Niederlande sind ein Beispiel dafür. Die niederländische Regierung, die sich im Sommer 2020 gegen eine gemeinsame Finanzierung aus dem EU-Konjunkturfonds und der österreichischen Regierung gewehrt hatte, steckt derzeit in schwierigen Koalitionsgesprächen zu Hause fest.

Die französische Regierung besteht ihrerseits auf der Notwendigkeit einer Reform der Rahmenbedingungen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire nannte die derzeitige Grenze von 60 % des BIP „obsolet“.

„Eine Währungsunion braucht gemeinsame Regeln“, sagte Le Maire.

„Allerdings“, fügte er hinzu, „bevor wir die Regeln festlegen, müssen wir die Ziele festlegen.“

Die Minister werden in den kommenden Monaten mehrere Gelegenheiten haben, sowohl die Ziele als auch die Regeln des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung zu erörtern. Im ersten Quartal 2022 wird die Kommission voraussichtlich erste Leitlinien für das weitere Vorgehen veröffentlichen.

