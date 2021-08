Mindestens 30 Leichen schwimmen im Fluss zwischen dem äthiopischen Tigray und dem Sudan

Die Leichen wurden im Setit-Fluss gefunden, der in Äthiopien als Tekeze bekannt ist.

An anderer Stelle trennt der Fluss auch den Sudan von Äthiopien.

Dr. Tewodros Tefera, ein Chirurg, der aus der äthiopischen Grenzstadt Humera geflohen ist, sagte Reuters, er habe in den letzten sechs Tagen 10 Leichen im Sudan begraben und lokale Fischer und Flüchtlinge erfuhren, dass 28 weitere geborgen worden seien, darunter sieben am Montag.

“Sie wurden in Brust, Unterleib, Beine … geschossen und auch an den Händen gefesselt”, sagte er und fügte hinzu, dass er mit Hilfe von Flüchtlingen drei Leichen von Tigrayanern aus Humera identifizieren konnte. Als die Kämpfe begannen, flohen viele Tigrayaner aus Humera in den Sudan.

Er teilte zwei Videos mit, in denen Männer ein Grab für eine an die Küste gespülte Leiche graben und Männer, die anscheinend dieselbe Leiche in dem frisch ausgehobenen Grab begraben. Ein äthiopischer Flüchtling aus Humera, der aus Angst vor Konsequenzen für seine Familie in Äthiopien Anonymität beantragte, sagte, er habe neun Leichen gefunden. "Wir haben neun gefunden … Sie haben sie mit einem Seil festgebunden und waren geschwollen, aber es gibt keine Anzeichen von Schlägen oder Kugeln", sagte er. Er teilte Fotos mit, die verletzte und geschwollene Leichen zeigten, die am Ufer des Flusses lagen. Redwan Hussein, Leiter der Notfalleinsatzgruppe der äthiopischen Regierung auf Tigray, und Oberst Getnet Adane, Sprecher des äthiopischen Militärs, reagierten nicht auf eine WhatsApp-Nachricht, um sich zu den Leichen zu äußern. Billene Seyoum, Sprecherin des äthiopischen Premierministers, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Am Montag teilte ein von der äthiopischen Regierung betriebener Twitter-Account mit, dass die in den sozialen Medien kursierenden Konten der Floater auf eine gefälschte Kampagne von Tigrayan-"Propagandisten" zurückzuführen seien. Aber die Berichte der äthiopischen Flüchtlinge wurden von Zeugen im Sudan unterstützt. Zwei sudanesische lokale Beamte und zwei sudanesische Bewohner der Dorfstadt Wad Alhilew in der Nähe des Setit-Staudamms im Bundesstaat Kassala, die aus Angst vor Repressalien um Anonymität baten, sagten, sie hätten rund 20 Leichen im Fluss Setit geborgen: fünf montags, neun sonntags und sechs samstags. Einige der Leichen seien erschossen worden, andere an den Händen gefesselt, aber keine weiteren sichtbaren Verletzungen, sagten die vier Männer gegenüber Reuters. Das Dorf liegt etwa 42 Kilometer vom Lager Hamdayet im Sudan entfernt, wo äthiopische Flüchtlinge die Leichen fanden. Vor acht Monaten brach der Krieg aus zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Volksfront zur Befreiung von Tigray (TPLF), der Partei, die Tigray kontrolliert. Die Tigrayans haben zuvor mit der Zentralregierung verbündete Amhara-Truppen beschuldigt, dort Leichen abgeworfen zu haben, was sie bestreiten. In den letzten Wochen haben sich die Kämpfe von Tigray auf Amhara und Afar ausgeweitet, zwei benachbarte Regionen von Tigray, und riskieren eine weitere Destabilisierung von Afrikas zweitgrößter Nation.