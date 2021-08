Google tötet endlich eine zehn Jahre alte Android-Version

Android Lebkuchen, du hattest ein tolles Leben. Jetzt ist Ruhe angesagt. Foto : Gizmodo

Ob Sie es für ein nostalgisches Gefühl verwenden oder du hängst zu lange an einem Gerät, es ist Zeit sich von zehn Jahren zu verabschieden Android Lebkuchen. Google legt es offiziell zur Ruhe.

Ab sieben. 27, Das Unternehmen wird nicht mehr zulassen, dass Geräte mit der Vintage-Version von Android 2.3.7 oder früher eine Verbindung zu Google-Diensten herstellen, wodurch alle wesentlichen Elemente der Verwendung von Android abgeschnitten werden. “Wenn Sie sich nach dem 27. September auf Ihrem Gerät anmelden, kann es bei der Verwendung von Google-Produkten und -Diensten wie Gmail, YouTube und Maps zu Benutzernamen- oder Passwortfehlern kommen”, warnt der Verantwortliche. Community-Beitrag.

Wenn das von Ihnen verwendete Gerät auf Android 3.0 oder höher aktualisiert werden kann, fordert Google Sie auf, das Update durchzuführen, um weiterhin auf Google-Apps und -Dienste zugreifen zu können. Und wenn Sie dieses bestimmte Gerät nicht auf eine neuere Version des Betriebssystems aktualisieren können, können Sie versuchen, sich über einen mobilen Browser bei Ihrem Konto anzumelden.

Gingerbread ist die siebte Version von Android und wohl eine der kultigsten in der Geschichte der Plattform, da sie die erste war, die einen jährlichen Aktualisierungsplan vollständig eingeführt hat. Die Version blieb für solide 10 Monate, verglichen mit den üblichen drei, die damals das Modell waren. Google hat sich endlich der Tablet-Version von Android 3.0 Honeycomb und der nächsten Smartphone-Version zugewandt war Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Gingerbread hat Android eine Vielzahl von Funktionen eingeführt, auf die wir uns auch heute noch verlassen, wie zum Beispiel die Tap-and-Select-Methode zum Kopieren und Einfügen. Gingerbread hat auch den Wechsel zwischen Dual-Kameras (eine nach vorne und hinten) und der Unterstützung von NFC ermöglicht, was den Weg für drahtloses Bezahlen ebnet. Es brachte uns sogar das erste Android-Osterei, das zu einem festen Bestandteil der Überlieferung der Plattform geworden ist, insbesondere unter seinen engagierten Benutzern.

Android als mobiles Betriebssystem hat sich seit der ersten Veröffentlichung von Gingerbread im Dezember 2010 exponentiell weiterentwickelt. Google hat eine Menge Arbeit geleistet, um Teile des Betriebssystems zu extrahieren, damit es schneller aktualisiert werden kann. Bisher hat sich das herausgestellt eine effizientere Möglichkeit, Funktionsupdates zu verteilen, und dies hat zu einer größeren Parität zwischen den Geräten geführt die Platform. Aber so fing es nicht an , weshalb einige ältere Versionen die Kappe haben.

Mögen Ars Technica erklärt, ist das Sperren des Zugriffs von Gingerbread auf Google-Apps und -Dienste ein Dienst für den Rest des Android-Betriebssystems. Diese älteren Android-Versionen haben keinen Zugriff auf die neuesten Sicherheitsfunktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, was bedeutet, dass sie es sind es ist nicht so sicher in der heutigen Welt.

Android Honeycomb nur für Tablets ist die älteste Version, die Sie jetzt verwenden können, da sie auf einer relativ noch verwendeten Option basiert, um sich über den Browser bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Genau wie das Surfen im Internet auf einer virtuellen Maschine, auf der ab 1998 Plugins ausgeführt werden, wird es schwieriger, mit einem älteren Android-Gerät ohne Hilfe von in die Fantasie einzutauchen dritte Seite Software. Jedenfalls weniger als 0,2% der Benutzer sind heutzutage auf Gingerbread, so dass es zumindest keine massiven Störungen geben wird, sobald die Version offiziell auf den Great OS Graveyard verschoben wird.