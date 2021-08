Nach jahrzehntelangen internationalen F-Königskontroversen, Medienspott und gestohlenen Straßenschildern wurde die Kleinstadt mit dem ungewollt anstößigen Namen endlich umbenannt: Fugging.

Leider ist nach jahrelangem Missbrauch die berüchtigte österreichische Stadt F – – der offizielle Austausch eines F-Wortes durch den König durch ein anderes völlig unbemerkt geblieben.

Das Dorf mit 100 Einwohnern hat im November 2020 tatsächlich für die Änderung des problematischen Namens gestimmt – aber am 1. Januar leise die Überarbeitung des Spitznamens offiziell gemacht.

“Ich kann bestätigen, dass das Dorf umbenannt wird”, sagte Andrea Holzner, Bürgermeisterin von Tarsdorf, der Gemeinde, in der sich das neu zensierte Dorf befindet, gegenüber lokalen Medien. “Ich möchte wirklich nichts mehr sagen – wir hatten in der Vergangenheit genug Medienrummel darüber.”

Holzners gesunder Wunsch ging fast in Erfüllung – bis nach Großbritannien selbsternannter “Ultimate Rude Trip”-Tourist seine Stadt Fugging wieder auf die Kuriositätenkarte setzen. Nicolas Hale, 50 Jahre alt, hob die Umbenennung von Fugging . hervor in diesem Sommer, während er auf seiner Tour durch Städte mit skandalösen Namen für Furore sorgte: C – – t in Rumänien, Butthole Lane in Leicestershire, Titty Ho in Northamptonshire, Türkei C – – k Lane in Essex, Wank Mountain in Deutschland und ja, die jetzt in Österreich höflich Fugging genannt.

“Es ist wirklich eine erbärmliche Besessenheit, aber ich denke, jeder kann sich ein bisschen identifizieren”, sagte Hale, ein Komiker und Sänger, gegenüber Caters News. „Immer wenn die meisten Leute einen üblen Ortsnamen sehen, lachen sie kindisch. Einige der Orte, zu denen ich eine besondere Reise mache, andere, die ich suche, sobald ich weiß, wo ich arbeiten werde, und andere, die ich begegne.

Klingt nach Spiel und Spaß – aber jetzt macht sich Bürgermeister Holzner zweifellos auf einen weiteren Strom von Studenten im zweiten Jahr gefasst, die bereits in seine Stadt gepilgert sind, nur um nebenan ein F-König-Fotoshooting seines Wegweisers für Soziales – die Medien lachen.

Die F – – King Town Schilder waren auch oft diebstahlgefährdet von Touristen auf der Suche nach Souvenirs, was die Behörden dazu veranlasste, ihre Sockel mit Beton zu betonieren, um zu verhindern, dass sie vom Boden gerissen werden.

Trotz seines vormals profanen Namens bedeutet der Titel König F – – eigentlich “(Ort) des Volkes von Focko” nach dem bayerischen Adeligen, der die Stadt im 6. laut Telegraph. Eine Karte von 1825 trug den Namen des Dorfes F – König – aber einige Experten glauben, dass der Name erst aus dem 11. Jahrhundert stammt.

So oder so, sagte “Ultimate Rude Tripper” Hale, die Bewohner sollten die Klappe halten und ihr Glück genießen Fugging: “An so vielen dieser Orte beschweren sich die Leute, weil sie sehen, dass die Hauspreise wegen des Namens der Straße oder des Dorfes sinken – was ist wirklich verrückt, da bin ich mir sicher, dass sie es könnten profitieren Oben.”

Es ist unklar, ob lokale Unternehmer, die sich einst die Verachtung des Bürgermeisters für die Ausnutzung des obszönen Namens durch die Herstellung von “F – King”-Weihnachtskarten und einem “F – King”-Bier verdient hatten, ihren Betrieb wieder aufnehmen werden.

Mit Pfostendrähten.