Mindestens 180 Tote in Indien als Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen

Mindestens 38 Menschen wurden in Taliye, 180 Kilometer südöstlich der Finanzhauptstadt Mumbai, getötet, als ein Erdrutsch den größten Teil des kleinen Dorfes zerstörte, sagten Regierungsvertreter. Die Zahl der Todesopfer umfasst auch 27 gemeldete Todesfälle im Distrikt Satara in den letzten 48 Stunden, sagte ein Vertreter der staatlichen Katastrophenmanagement-, Hilfs- und Rehabilitationsabteilung gegenüber CNN.

Bei neun anderen Erdrutschen in anderen Teilen von Maharashtra starben 59 Menschen und 15 weitere kamen bei Unfällen im Zusammenhang mit starken Regenfällen ums Leben, teilten Regierungsbeamte des Bundesstaates mit. EINWeitere 84 Tote sind auf den Küstenbezirk Raigad zurückzuführen, wie ein Beamter der National Disaster Response Force am Montag mitteilte.

Die Zahl stieg, nachdem 31 Menschen, die nach dem Erdrutsch vom Donnerstag vermisst wurden, als tot bestätigt wurden.

In Maharashtra sowie in den Nachbarstaaten Goa, Karnataka und Telangana sind seit Donnerstag starke Regenfälle aufgetreten. In Maharashtra ist der Radhanagari-Staudamm übergelaufen und der Panchganga-Fluss hat einen Anstieg des Wasserspiegels erlebt, wodurch die nahegelegenen niedrigen Gebiete überflutet wurden. In diesen inneren Bezirken, in Richtung Süden des Staates und entlang der Grenze zu Karnataka, werden die Rettungsaktionen fortgesetzt.