Mann mit Beinprothese fragte, warum er auf einem Handicap-Platz geparkt habe

Lassen Sie dies eine Lektion für alle sein – wenn Sie vermuten, dass Sie aus U und ME einen Arsch machen … das gilt für diese Frau, die einen Mann mit einem Bein fragte, warum er an einem behinderten Ort geparkt habe.

Australischer Influencer in den sozialen Medien Spanisch Nukunuku – der auf TikTok an @pnuks vorbeikommt – hat letzte Woche eine Reihe von Videos gepostet, die seinen Zusammenstoß mit einer älteren Dame dokumentieren, die sich ihm anscheinend auf dem Parkplatz eines McDonald’s näherte, als er in einen Raum einfuhr.