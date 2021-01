Mindestens 12 Tote bei 2 Erdrutschen in Indonesien

JAKARTA, Indonesien – Zwei Erdrutsche, die durch heftige Regenfälle und instabilen Boden ausgelöst wurden, haben in Java, Indonesiens bevölkerungsreichster Insel, mindestens 12 Menschen getötet und Retter auf der Suche nach Überlebenden zurückgelassen, sagte der Sonntag die Verantwortlichen für die Katastrophe.

Unter den bei Erdrutschen in der Provinz West-Java getöteten Personen befanden sich der Leiter einer örtlichen Katastrophenhilfe und ein indonesischer Armeekapitän, die bei der Rettung der Überlebenden des ersten Erdrutschs behilflich waren Samstag Nachmittag. Sie waren in dieser Nacht in einem zweiten Erdrutsch gefangen.

Die Erdrutsche zerstörten auch eine Brücke und schnitten mehrere Straßen im Dorf Cihanjuang in West-Java. Die Retter arbeiteten die ganze Nacht hindurch, mussten jedoch dringend schwere Maschinen einsetzen, um die Erde zu bewegen und Überlebende zu erreichen.

“Der erste Erdrutsch wurde durch starke Regenfälle und instabile Bodenbedingungen ausgelöst”, sagte Raditya Jati, Sprecherin der National Disaster Mitigation Agency. “Nachfolgende Erdrutsche ereigneten sich, als Beamte noch Opfer im ersten Erdrutschgebiet evakuierten.”