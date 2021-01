Fortnite könnte laut Epic Games Leak eine größere Kartenänderung erfahren

Es sieht so aus, als ob Epic Games eine große Veränderung vor sich hat Vierzehn Tage in der Pipeline, als ein kürzlich aufgetretenes Leck darauf hindeutete, dass am Standort des Kolosseums etwas Großes geschah. Das Spiel hat in den letzten Wochen aufgrund der Weihnachtszeit keine größeren Updates erhalten, aber regelmäßige Anpassungen für Vierzehn Tage wird voraussichtlich jetzt beginnen, da wir eine Woche im Jahr 2021 entfernt sind. Dies könnte eine große Kartenänderung bedeuten, was bedeutet, dass ein besonderes Ereignis in Planung sein könnte, wie Epic Games es für die nächste Staffel 6 plant.

Was das Leck betrifft, kommt es den Weg Vierzehn Tage Leaker und Dataminer “Mang0e”, der kürzlich auf Twitter bekannt gab, dass in einem kürzlich veröffentlichten Update, das derzeit nicht im Spiel ist, eine neue Variante für das Kolosseum hinzugefügt wurde entdeckte Dateien und Vermögenswerte, die darauf hindeuten, dass das Kolosseum bald mit Wasser gefüllt wird.

Dies könnte auf ein größeres Ereignis mit einer Art Überschwemmung hindeuten, oder es könnte sich um eine isoliertere Änderung handeln. Wie der Dataminer betont, füllten die Römer gelegentlich das Kolosseum mit Wasser für massive Seeschlachten. Und wie Sie auf dem durchgesickerten Bild unten sehen können, gibt es ein Schiff sowie viele Docks, auf denen die Spieler stehen können.

Eine neue Variante wurde für das Kolosseum in 15.10 hinzugefügt, aber ich glaube, sie wird noch nicht im Spiel verwendet. pic.twitter.com/QBnMR97WIy – Mang0e – Dataminer Fortnite (@ Mang0e_) 28. Dezember 2020

Nehmen Sie hier vorerst alles mit einem Körnchen Salz. Hier ist nicht nur nichts offiziell, sondern Datenlecks können auch irreführend sein, und natürlich kann sich bei der Entwicklung von Videospielen immer alles ändern. Mit Vierzehn Tage Insbesondere haben wir gesehen, dass Epic Games Spieldateien, die niemals Teil des Spiels selbst sind, viel hinzugefügt haben.

Apropos Epic Games: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat das Unternehmen dieses Leck in keiner Weise kommentiert, und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich dies ändern wird. Wenn dies jedoch der Fall ist, können Sie dies tun. Hier erfahren Sie mehr.

Vierzehn Tage ist kostenlos für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch und Android verfügbar. Weitere Informationen zum beliebten kostenlosen Battle Royale-Spiel finden Sie unter Hier.