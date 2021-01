Österreichische Käufer treten an, da die Beschränkungen gelockert werden

Die Österreicher stellten sich am Montag vor den Läden auf, als das Land seine Sperrbeschränkungen lockerte und es nicht wesentlichen Läden ermöglichte, zum ersten Mal seit drei Wochen wieder zu eröffnen.

Aber es gibt noch viele Einschränkungen, und der Führer des Landes hat den Menschen geraten, nicht auf einmal einzusteigen.

Thomas Koeckeritz, Kreativdirektor des Kaufhauses Steffl, sagte, es seien Schritte unternommen worden, die „über das Gesetz hinausgehen“, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden in dieser Weihnachtszeit zu gewährleisten.

Die strengen Sperrmaßnahmen traten am 17. November in Kraft und endeten am Sonntag.

Die Regierung hat letzte Woche entschieden, dass bei der Reduzierung von Coronavirus-Infektionen genügend Fortschritte erzielt wurden, um einige Einschränkungen zu beseitigen.

Die Schulen wurden mit Ausnahme älterer Schüler wiedereröffnet, ebenso wie Museen, Bibliotheken und einige andere Unternehmen.

Restaurants und Bars bleiben geschlossen, mit Ausnahme derjenigen, die Mahlzeiten und Lieferungen zum Mitnehmen anbieten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, eine begrenzte Ausgangssperre, die 24 Stunden am Tag verhängt wird, werde gelockert und ab Montag nur noch zwischen 20 und 18 Uhr gelten.

