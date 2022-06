Mindestens 11 Tote bei russischem Raketenangriff auf Einkaufszentrum, sagt die Ukraine

Ukrainische Beamte sagen, ein Einkaufszentrum sei von Raketen getroffen worden

Präsident Selenskyj verurteilt den Angriff

Russland hat bestritten, Zivilisten in der Ukraine anzugreifen

Krementschuk, Ukraine, 27. Juni (Reuters) – Zwei russische Raketen schlugen am Montag in ein überfülltes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ein, töteten mindestens elf Menschen und verletzten 50, sagte der Regionalgouverneur.

Präsident Wolodymyr Zelenskiy sagte, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs mehr als 1.000 Menschen in dem Einkaufszentrum befanden, was Zeugen zufolge ein riesiges Feuer entzündete und schwarzen Rauch in den Himmel steigen ließ.

Ein Reuters-Reporter sah die verkohlte Hülle eines Einkaufskomplexes mit eingestürztem Dach. Feuerwehrleute und Soldaten entfernten zerfetzte Metallstücke, während sie nach Überlebenden suchten.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

„Es ist unmöglich, sich die Zahl der Opfer auch nur vorzustellen … Es hat keinen Sinn, von Russland auf Anstand und Menschlichkeit zu hoffen“, schrieb Selenskyj in der Messaging-App Telegram.

Dmytro Lunin, Gouverneur der zentralen Region Poltawa, schrieb auf Telegram, dass nun bestätigt wurde, dass 11 Menschen durch den Streik getötet wurden, und fügte hinzu, dass die Retter weiterhin die rauchenden Trümmer durchsuchen würden, wobei wahrscheinlich weitere Leichen geborgen würden.

Lunin schrieb auch auf Telegram, dass 21 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 29 weitere ohne Krankenhausaufenthalt Erste Hilfe erhielten.

„Dies ist ein Terrorakt gegen Zivilisten“, sagte er separat und deutete an, dass es keine nahe gelegenen militärischen Ziele gibt, auf die Russland zielen könnte.

Einmal stürmten Sanitäter in das Gebäude, nachdem die Retter „200“ gerufen hatten, was bedeutete, dass sie eine oder mehrere Leichen im Gebäude gefunden hatten. Reporter wurden dann von der Bühne gestoßen, als die Luftschutzsirenen wieder ertönten.

UKRAINE WILL MEHR WAFFEN

Retter arbeiten am Standort eines Einkaufszentrums, das von einem russischen Raketenangriff getroffen wurde, während Russlands Angriff auf die Ukraine weitergeht, in Krementschuk, Region Poltawa, Ukraine, 27. Juni 2022 Ukrainischer staatlicher Notdienst/Pressedienst über REUTERS Weiterlesen

Als die Nacht hereinbrach, brachten Retter Lichter und Generatoren, um die Suche fortzusetzen. Besorgte Familienmitglieder, einige den Tränen nahe und die Hände vor dem Mund, stellten sich in einem Hotel gegenüber dem Einkaufszentrum auf, in dem Rettungskräfte eine Basis errichtet hatten.

Kiril Zhebolovsky, 24, suchte nach seinem Freund Ruslan, 22, der im Elektronikladen Comfy arbeitete und seit der Explosion nichts mehr gehört hatte. „Wir haben ihm eine SMS geschrieben, ihn angerufen, aber nichts“, sagte er. Er hinterließ seinen Namen und seine Telefonnummer bei den Rettern, falls sein Freund gefunden werden sollte.

Kremenchuk, eine Industriestadt mit 217.000 Einwohnern vor der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar, liegt am Fluss Dnipro in der Region Poltawa und ist Standort der größten Ölraffinerie der Ukraine.

Das Kommando der ukrainischen Luftwaffe sagte, das Einkaufszentrum sei von zwei X-22-Langstreckenraketen getroffen worden, die von Tu-22M3-Bombern abgefeuert worden seien, die vom Flugplatz Shaykovka in der russischen Region Kaluga abflogen.

Russland äußerte sich nicht sofort zu der ukrainischen Behauptung. Er bestritt, während seiner „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine gezielt Zivilisten angegriffen zu haben.

„Wir brauchen mehr Waffen, um unser Volk zu schützen, wir brauchen Raketenabwehr“, sagte Andriy Yermak, Chef des Büros des Präsidenten.

Wadym Denysenko, ein Berater des Innenministeriums, sagte, Russland könnte drei Motive für den Angriff gehabt haben.

„Die erste besteht zweifellos darin, Panik zu säen, die zweite besteht darin, … unsere Infrastruktur zu zerstören, und die dritte besteht darin, … den Einsatz für den zivilisierten Westen zu erhöhen, um wieder an den Verhandlungstisch zu kommen“, fügte er hinzu . sagte.

Russland, das nach einem einwöchigen Angriff die ostukrainische Stadt Sievierodonezk eingenommen hat, hat in den letzten Tagen seine Raketenangriffe auf die Ukraine verstärkt. Weiterlesen

Raketen trafen am Sonntag ein Gebäude und landeten in der Nähe eines Kindergartens in der ukrainischen Hauptstadt, töteten eine Person und verletzten mehrere weitere. Weiterlesen

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Berichterstattung von Simon Lewis; Zusätzliche Berichterstattung von Pavel Polityuk und Max Hunder; Schreiben von Tom Balmforth, Redaktion von Timothy Heritage und Lisa Shumaker

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.