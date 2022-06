Aramis Group – Übernahme von Onlinecars, österreichischer Marktführer im Verkauf von generalüberholten Fahrzeugen

ARAMIS-GRUPPE

PRESSEMITTEILUNG

Arcueil, Juni 272022

Die Aramis-Gruppe gibt die Übernahme von bekannt Autos im Internet,

das österreichisch Marktführer im Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen

Österreich Erste unabhängiger Distributor, Verkauf mehr als 10.000 gebrauchte Fahrzeuge im Jahr 2021 mit einem Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro Und ein EBITDA-Marge von mehr als 3%

Sehr komplementäre strategische und operative Eigenschaften mit der Aramis-Gruppe, insbesondere dank des dichten Sourcing-Netzwerks von Onlinecars für Fahrzeuge deutscher Marken und des Aufbereitungszentrums

Ähnliches Unternehmertum Kultur konzentriert sich darauf, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und Mitarbeiter zu motivieren, um zu starkem und nachhaltigem Wachstum beizutragen

Ö Funktion ganz n Finanzen durch eine Erhöhung der Kreditlinien, die der Aramis-Gruppe von Stellantis zur Verfügung gestellt wurden, was die Entwicklung der Gruppe weiterhin stark unterstützt

Akquisition, die die zum Zeitpunkt des Börsengangs angekündigte Strategie der Konsolidierung und Marktbeschleunigung im B2C-Verkaufssegment für generalüberholte Autos weiter verstärken wird die neue kombinierte Struktur, um einen Gesamtjahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro zu erzielen Formular in 2022

Aramis-Gruppe [Ticker: ARAMI – ISIN: FR0014003U94]Der europäische Marktführer im Online-B2C-Gebrauchtwagenverkauf, der die Marken Aramisauto, Cardoen, Clicars und CarSupermarket in Frankreich, Belgien, Spanien und Großbritannien betreibt, gibt die Übernahme von Onlinecars bekannt, dem österreichischen Marktführer im Verkauf von überholten Gebrauchtwagen.

Nicolas Chartier und Guillaume Paoli, Mitbegründer1 der Aramis-Gruppe: „Im Einklang mit der Strategie gegenwärtig Anlässlich des Börsengangs setzt die Aramis-Gruppe ihre internationale Entwicklung fort durch die Zustimmung zur Übernahme von Onlinecars, dem Marktführer in Renoviert Fahrzeug Umsatz ein Österreich. Es wird Synergien geben an eine Anzahl von Ebenen zwischen Unternehmen hilft diese Operation besonders weiter weg Erweitere Auswahl der von der Aramis-Gruppe angebotenen Fahrzeuge. Wir begrüßen Sie an Bord Autos im Internet‚ teams, seinen Gründer Peter Marolin und seinen Co-Geschäftsführer Thomas Lang, die wir seit langem kennen und die wir teilen das Gleiche Leidenschaft für die Automobilbranche und das Gleiche außergewöhnlich Kundenorientierung. Mit dieser Operation festigt die Aramis-Gruppe ihre führende Position in Europa und einen weiteren Schritt in Richtung machen erreichen sein Bestreben, die bevorzugte europäische Plattform für den Online-Kauf von Gebrauchtwagen zu werden.”

Die Geschichte geht weiter

Peter Marolin, Gründer von Onlinecars: „Der Beitritt zu einem großen börsennotierten Konzern, der selbst im Besitz eines der größten Automobilhersteller der Welt ist, markiert den Beginn eines faszinierenden neuen Kapitels für Onlinecars. Dieser Unternehmenszusammenschluss basiert auf a real unternehmerische Vereinbarkeit, geprägt durch eine gemeinsame Vision von das Potenzial unserer Märkte, ein Wunsch zu wachsen, indem wir unsere Kunden effektiv zufriedenstellen, und vor allem ein Wunsch, jeden Tag durch die bewährten Praktiken, die von jedem Unternehmen entwickelt wurden, zu teilen und zu lernen. Es ist mit einer klaren Vision von der Zukunft wir werden zusammenarbeiten, mit Nicolas Chartier und Guillaume Paoli, vergewissere dich das schnell und erfolgreich Integration von Onlinecars in die Aramis-Gruppe mit einer lang–Begriff zu konzentrierenum unser Potenzial zu maximieren und zu unseren europäischen Ambitionen beizutragen“.

Sehr komplementäre operative Funktionalitäten rund um gemeinsame Ambitionen

Nach Spanien, Belgien und Großbritannien setzt die Aramis-Gruppe ihre europäische Expansion mit der Eroberung des österreichischen Marktes fort. Verwurzelt in Mitteleuropa wird es der Aramis-Gruppe ermöglichen, ihre Expansion in dieser strategischen Region zu beschleunigen.

2005 von Peter Marolin gegründet, nimmt Onlinecars eine führende Position in Österreich für den Online-Verkauf von B2C-Gebrauchtwagen ein. Unterstützt von einem soliden Geschäftsmodell erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro, kombiniert mit einer positiven EBITDA-Marge von mehr als 3 %. Das Unternehmen ist um eine Webplattform, ein Aufbereitungszentrum und drei Kundenzentren herum strukturiert. Seine Website zieht jeden Monat durchschnittlich 150.000 Besucher an und das Unternehmen beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter.

Die Übernahme von Onlinecars wird viele operative Synergien mit der Aramis-Gruppe und viele Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch eröffnen, wie bei den vorherigen Übernahmen der Gruppe.

Aramis Group wird es Onlinecars ermöglichen, von seiner Expertise im Management von Industrieströmen und der Optimierung von Renovierungsprozessen sowie von seinem Know-how und den Tools seiner Technologie- und Datenplattform zu profitieren. Gleichzeitig wird Onlinecars dazu beitragen, das große Netzwerk von Lieferanten und Marken der Aramis-Gruppe zu festigen, was einen ihrer vielen Wettbewerbsvorteile darstellt.

Schließlich haben die beiden Unternehmen mit ihrer Kundenorientierung und ihrem gemeinsamen Wachstumsstreben sehr kompatible Kulturen. Zur Erinnerung: Die Aramis-Gruppe kann nach der erfolgreichen Integration von Clicars (Spanien) im Jahr 2017, Cardoen (Belgien) im Jahr 2018 und MotorDepot/CarSupermarket (Großbritannien) im Jahr 2021 eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Übernahmen vorweisen.

Ausübungsbedingungen

Die Aramis-Gruppe hat sich verpflichtet, vorbehaltlich geringfügiger aufschiebender Bedingungen, insbesondere hinsichtlich kartellrechtlicher Aspekte, das gesamte Kapital von Onlinecars zu erwerben. Der Gründer und die Geschäftsführung werden das Unternehmen weiter führen, um den mit ihnen abgestimmten Integrationsplan umzusetzen. Entsprechend wurden Earnout-Mechanismen mit einer Laufzeit bis Ende des Kalenderjahres 2024 eingerichtet.

Onlinecars wurde anhand von Vielfachen bewertet, die dem Profil des Zielunternehmens und dem aktuellen Umfeld entsprachen. Die Operation wird vollständig durch eine Erhöhung der Kreditlinien der Aramis-Gruppe bei Stellantis finanziert, die weiterhin eine starke Unterstützung für die Entwicklung der Aramis-Gruppe sein wird, ihre strategische internationale Expansion unterstützt und zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit beiträgt.

Angesichts des vorläufigen Zeitplans für die Übernahme soll Onlinecars ab Beginn des Geschäftsjahres 2022-23 in die Aramis-Gruppe konsolidiert werden.2. Basierend auf der Geschäftsprognose für das laufende Geschäftsjahr (d.h. organischer Umsatz von mehr als 1,7 Mrd Länder. Länder.

Rothschild fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater der Aramis-Gruppe, wobei Hoche Avocats Rechtsberatung leistete.

***

Über die Aramis-Gruppe

Die Aramis Group ist die führende europäische B2C-Plattform für den Online-Verkauf von Gebrauchtwagen und betreibt die Marken Aramisauto, Cardoen, Clicars und CarSupermarket in Frankreich, Belgien, Spanien und Großbritannien. Die Gruppe transformiert den Gebrauchtwagenmarkt und nutzt digitale Technologien, um die Kundenzufriedenheit mit einem vollständig vertikal integrierten Geschäftsmodell zu unterstützen. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte die Aramis-Gruppe einen Umsatz von 873 Millionen Euro, verkaufte mehr als 41.000 B2C-Fahrzeuge und verzeichnete mehr als 40 Millionen Besuche auf ihren Websites. Ende März 2022 verfügte die Gruppe über mehr als 1.800 Mitarbeiter, ein Netzwerk von 60 Vertretungen und vier Standorte für die industrielle Wiederaufbereitung. Die Aramis Group ist an der Euronext Paris Compartment A notiert (Ticker: ARAMI – ISIN: FR0014003U94). Für weitere Informationen besuchen Sie www.aramis.group .

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Daten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsorientiert die Aussagen basieren auf aktuellen Überzeugungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über aktuelle und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem die Aramis-Gruppe tätig ist, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen oder Ergebnisse oder andere Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen diejenigen, die in Kapitel 3 „Risikofaktoren“ des Universellen Registrierungsdokuments vom 26. Januar 2022 erwähnt oder identifiziert wurden, das von der AMF unter der Nummer R. 22-004 genehmigt wurde und auf der Website der Gruppe (www.aramis .group) und auf der AMF-Website (www.amf-france.org), und insbesondere die in den Abschnitten 3.1.1 „Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage und deren Entwicklung“, 3.1.2 „Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung der Automobilindustrie“, 3.2.1 „Risiken im Zusammenhang mit dem Kauf von Gebrauchtwagen“ identifizierten Risiken Autos“ und 3.2.2 „Risiken im Zusammenhang mit der Preisentwicklung auf dem Gebrauchtwagenmarkt“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält und stellt weder ein Angebot von Wertpapieren noch eine Einladung oder einen Anreiz dar, in Wertpapiere in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten zu investieren. Zustände oder einer anderen Gerichtsbarkeit.

Investorenkontakte

Alexandre Leroy

Leiter Investor Relations

[email protected]

+33 (0)6 58 80 50 24

Pressekontakte

Braunschweig

[email protected]

Hugues Boeton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93

1 Nicolas Chartier ist Chairman und Chief Executive Officer des Unternehmens, und Guillaume Paoli ist stellvertretender Chief Executive Officer, mit einer zweijährigen Rotation

2 Das Geschäftsjahr der Aramis-Gruppe läuft vom 1. Oktober bis 30. September.

Anhang