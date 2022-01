Meteoritenschauer, Finsternisse, Vollmonde: alle Gründe, 2022 nach oben zu schauen

Das neue Jahr wird mit vielen himmlischen Ereignissen im Kalender eine Freude für Himmelsbeobachter sein.

Hier sind die wichtigsten Himmelsereignisse von 2022, damit Sie Ihr Fernglas und Ihr Teleskop vorbereiten können.

Im Jahr 2022 gibt es 12 Vollmonde, von denen zwei als Supermonde gelten.

Definitionen eines Supermonds können variieren , aber der Begriff bezieht sich im Allgemeinen auf einen Vollmond, der heller und näher an der Erde als normal ist und daher am Nachthimmel größer erscheint.

Einige Astronomen sagen, dass das Phänomen auftritt, wenn sich der Mond innerhalb von 90% des Perigäums befindet, was der Erdumlaufbahn am nächsten ist. Nach dieser Definition gelten sowohl der Juni-Vollmond als auch der Juli-Vollmond als Supermond-Ereignisse.

Hier ist die Liste der Vollmonde für 2022, gemäß der Bauern Almanach

17. Januar: Wolfsmond

16. Februar: Schneemond

18. März: Wurmmond

16. April: Rosa Mond

16. Mai: Blühender Mond

14. Juni: Erdbeermond

13. Juli: Mond Buck

11. August: Störmond

10. September: Erntemond

9. Oktober: Jägermond

8. November: Bibermond

7. Dezember: Kalter Mond

Mond- und Sonnenfinsternisse

Laut wird es im Jahr 2022 zwei totale Mondfinsternisse und zwei partielle Sonnenfinsternisse geben Der Almanach des alten Bauern

Partielle Sonnenfinsternisse treten auf, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht, aber nur einen Teil seines Lichts blockiert. Achten Sie darauf, eine geeignete Sonnenfinsternisbrille zu tragen, um Sonnenfinsternisse sicher zu sehen, da Sonnenlicht die Augen schädigen kann.

Eine partielle Sonnenfinsternis am 30. April ist im südlichen Südamerika, im südöstlichen Pazifik und auf der Antarktischen Halbinsel zu sehen. Ein weiterer am 25. Oktober wird für diejenigen aus Grönland, Island, Europa, Nordostafrika, dem Nahen Osten, Westasien, Indien und China sichtbar sein. Keine der partiellen Sonnenfinsternisse wird von Nordamerika aus sichtbar sein.

Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond auftreten, wenn Sonne, Erde und Mond aufeinander ausgerichtet sind und der Mond in den Erdschatten übergeht. Die Erde wirft während der Sonnenfinsternis zwei Schatten auf den Mond. Penumbra ist der teilweise äußere Farbton und der Farbton ist der volle dunkle Farbton.

Wenn sich der Vollmond durch den Erdschatten bewegt, wird er dunkler, aber er wird nicht verschwinden. Sonnenlicht, das die Erdatmosphäre durchdringt, beleuchtet den Mond dramatisch und macht ihn rot – weshalb er oft als „Blutmond“ bezeichnet wird.

Abhängig von den Wetterbedingungen in Ihrer Nähe kann es rostig, ziegelfarben oder blutrot sein.

Dies geschieht, weil blaues Licht eine stärkere atmosphärische Streuung erfährt, so dass rotes Licht die dominanteste Farbe ist, die hervorgehoben wird, wenn Sonnenlicht durch unsere Atmosphäre dringt und es auf den Mond projiziert.

Eine totale Mondfinsternis wird für diejenigen in Europa, Afrika, Südamerika und Nordamerika (mit Ausnahme der nordwestlichen Regionen) zwischen 21:31 Uhr ET am 15. Mai und 02:00 Uhr 52 ET am 16. Mai sichtbar sein.

Eine weitere totale Mondfinsternis wird auch für diejenigen in Asien, Australien, dem Pazifik, Südamerika und Nordamerika am 8. November zwischen 3:01 Uhr ET und 8:58 Uhr ET zu sehen sein – aber der Mond wird für diejenigen aus dem Osten liegen Teile von Nordamerika.

Meteoriten Schauer

Das neue Jahr beginnt mit dem Quadrantiden Meteorschauer , die in der ersten Januarwoche ihren Höhepunkt erreicht.

Dies ist der erste von 12 Meteoritenschauern während des ganzen Jahres, obwohl der nächste, der Lyrid-Meteorschauer, erst im April seinen Höhepunkt erreicht.

Lyriden: 21.-22. April

Eta Aquariiden: 4.-5. Mai

Süddelta Aquariidae: 29.-30. Juli

Alpha-Steinbock: 30.-31. Juli

Perseiden: 11.-12. August

Orionide: 20.-21. Oktober

Südliche Tauriden: 4.-5. November

Nördliche Tauriden: 11.-12. November

Leoniden: 17.-18. November

Zwillinge: 13.-14. Dezember

Ursiden: 21.-22. Dezember

Wenn Sie in einem städtischen Gebiet leben, möchten Sie vielleicht an einen Ort gehen, der nicht mit Lichtern der Stadt übersät ist, die Ihre Sicht behindern. Wenn Sie ein Gebiet finden, das nicht von Lichtverschmutzung betroffen ist, könnten vom späten Abend bis zum Morgengrauen alle zwei Minuten Meteore sichtbar sein.

Finden Sie einen offenen Raum mit weitem Blick in den Himmel. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Stuhl oder eine Decke haben, damit Sie gerade nach oben schauen können. Und geben Sie Ihren Augen etwa 20-30 Minuten Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen – ohne auf Ihr Telefon zu schauen – damit Meteoriten leichter zu erkennen sind.