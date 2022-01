CES 2022: L-Acoustics Creations & C-SEED enthüllen Maunakea

Die CES 2022 ist im Gange und wir lieben es, einige wirklich einzigartige Produkte zu behandeln, von denen Sie woanders vielleicht noch nichts hören. Wenn Ihr Geldbeutel damit zurechtkommt, haben L-Acoustics und C-SEED in diesem Jahr etwas wirklich Interessantes für den Heimkino-Fan parat.

Die Innovatoren von L-Acoustics sind seit langem dafür bekannt, Veranstaltungsorte jeder Größe, von Konzertsälen bis hin zu den besten Musikfestivals der Welt, tadellosen Klang zu bieten. Im Jahr 2020 debütierte L-Acoustics Creations, eine Abteilung von L-Acoustics, die sich auf Hörumgebungen für Zuhause, Architektur und Superyachten spezialisiert hat Prestige der Inseln, eine prächtige Sonic Lounge mit eindringlicher Klang 18,1.

Die österreichische Luxus-Home-Entertainment-Marke C SEED verändert seit 2013 das Heimkino-Erlebnis spektakulärer Eingang.

Um den Start in ein neues Jahr und die CES 2022 einzuläuten, geben L-Acoustics Creations und C SEED ihre bisher aufregendste Zusammenarbeit bekannt: weißer Berg (ausgesprochen MO-na-KEY-uh). weißer Berg ist eine integrierte Paarung der Prestige der Inseln mit dem M1 Fernseher von C SEED, das über einen riesigen Bildschirm, ein schlankes, faltbares Design und eine makellose Videoqualität verfügt. Ein Fest aus Ton und Bild, weißer Berg vereint das Beste der Home-Entertainment-Technologie.

L-Acoustics Island Prestige Core

Im Herzen der weißer Berg, Prestige der Inseln ist als ultimatives persönliches Hörsaalerlebnis konzipiert und bringt Audiotechnologie in Konzertqualität und visionäres Innendesign in Ihr Zuhause. Handgefertigt in L-Acoustics Werkstätten in Frankreich, Prestige der Inseln liefert bis zu 24.000 Watt und ist mit achtzehn professionellen Audiolautsprechern und zwei leistungsstarken Subwoofern ausgestattet in Kreisen, um den Hörer vollständig mit hochauflösendem Klang zu umgeben, der die menschliche Hörwahrnehmung nachahmt.

Optionale Overhead-Lautsprecher können hinzugefügt werden, um eine vollständige Klangkuppel und ein verbessertes immersives Erlebnis zu schaffen. Prestige der Inseln Lässt sich in Media-Streamer integrieren, um Audio in jedem Format wiederzugeben, sei es Dolby Atmos, Blu-ray, Spieleplattformen oder hochauflösende Streaming-Dienste.

C-SEED M1 Fernseher

Durch die Neudefinition des Home-Entertainment-Erlebnisses Prestige der Inseln traf sein Match in der M1 Fernseher, die wesentliche Unterstützungskomponente in Weißer Berg. M1 ist nicht nur der der weltweit erste ausklappbare Fernseher; es funktioniert und erweitert gleichzeitig die Grenzen der luxuriösen AV-Technologie.

Designer Stefan Pani hat einen schlanken, modernen Rahmen geschaffen, der kunstvoll zu einer skulpturartigen Säule animiert, die sich lautlos vom Boden erhebt und sich zu einem nahtlosen 165-Zoll-Fünf-Panel-Display entfaltet.

„Island Prestige und M1 stehen für sich jeweils für hervorragende und unnachahmliche technologische Errungenschaften“, kommentiert C SEED Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Alexander Swatek. „Aber zusammen? Maunakea ist die neueste Entwicklung und der wahre Zenit des Home-Entertainments und kann es mit der Erfahrung der besten Vorführräume der Filmindustrie aufnehmen.

Maunakea-Farboptionen

Etwas, das dieser Brauch eindeutig nicht in einer Grundausstattung enthält, und wenn Sie nach etwas suchen, das zu Ihrem Dekor passt, hat dieses System in dieser Hinsicht nur wenige Einschränkungen.

Eine perfekte Verbindung von modernem Design und Technologie, weißer Berg glänzt in Luxusresidenzen und Superyachten. Die Anlage ist ein Gesprächsthema, das alle begeistern wird und für unzählige Stunden unvergesslicher Unterhaltung sorgt. Natürlich kann jedes Design mit einer Vielzahl von verfügbaren Holz-, Stoff- und Metallic-Oberflächen an die Vorlieben des Besitzers angepasst werden.

L-Acoustics Island Optionen

Alle weißer Berg ist ein maßgeschneidertes Flaggschiff-Element eines Heimkinos und ein vielseitiger Multimedia-Raum.

„Maunakea“, erklärt Laurent Vaissié, CEO von L-Acoustics, hat seinen Namen von einem Vulkan auf Hawaii. höchster Gipfel der Welt, gemessen von der Basis des Meeresbodens bis zur Spitze, sogar höher als der Berg. Everest. In gleicher Weise bringt unsere neueste Produktkollaboration mit C SEED neue Höhen von moderne Eleganz in luxuriösen Home-Entertainment-Systemen. Und genau wie die meisten von Maunakea, die Vulkan, befindet sich unter der Meeresoberfläche, die von L-Acoustics Creations angebotene Technologie und C SEED bleibt geschickt versteckt, aber spektakulär.

Weitere Informationen zum neuen Weißer Berg, Besuch www.l-acoustics-creations.com.