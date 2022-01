Kilde bestätigt Super-G-Dominanz mit drittem Sieg in Folge

BORMIO, Italien (dpa) – Aleksander Aamodt Kilde meisterte am Mittwoch mit großem Vorsprung einen harten Kurs zum Gewinn eines Super-G-Weltcups für seinen dritten Sieg in Folge in dieser Disziplin.

Der norwegische Skifahrer lag 0,72 Sekunden vor dem Österreicher Raphael Haaser und 0,85 Sekunden vor einem weiteren Österreicher, dem Weltmeister Vincent Kriechmayr.

Ryan Cochran-Siegle, der Amerikaner, der dieses Rennen im letzten Jahr gewann, wurde Vierter und verpasste das Podium um fünf Hundertstel.

Einschließlich eines Abfahrtssiegs hat Kilde in dieser Saison vier Gesamtsiege erzielt. Nicht schlecht für einen Skifahrer, der sich im vergangenen Januar bei einem Sturz im Training das Kreuzband im rechten Knie gerissen hat und die zweite Saisonhälfte verpasst hat.

„Es läuft ziemlich gut“, sagte Kilde über ihre Leistung. „Ich habe es geschafft, eine gute Intensität zu finden und ich verstehe auch, dass das, was ich tue, gut genug ist und ich nicht versuche, es zu übertreiben. Und es ist ein tolles Gefühl und ich muss einfach weitermachen und meine Rückkehr zum Skifahren und Laufen genießen. Es ist mein Leben und ich liebe es.

Kildes andere Super-G-Siege in dieser Saison kamen im zweiten von zwei Rennen in Beaver Creek, Colorado, und Val Gardena.

Kein Mann hat drei Super-G in Folge gewonnen, seit Kildes verletztem Teamkollegen Kjetil Jansrud das Kunststück im Jahr 2016 geschafft hat.

Kilde hat noch nie eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen gewonnen, aber seine jüngsten Ergebnisse machen ihn zum Favoriten auf Gold im Super-G bei den Olympischen Spielen in Peking, die am 4. Februar beginnen.

Es war der 10. Weltcupsieg in Kildes Karriere – sechs im Super-G und vier in der Abfahrt.

Kilde stürzte sich auf einer geraderen Linie als alle anderen über den eisigen, dunklen Kurs des Stilfser Jochs und kletterte 45 Meter (Yards) von der San Pietro-Sprung auf halbem Weg.

Es war der erste Podestplatz für den 24-jährigen Haaser, der bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2017 und 2018 drei Medaillen holte. Haasers bisheriges bestes Ergebnis war der vierte Super-G im Schnee zu Hause in Saalbach am Ende der letzten Saison.

Kriechmayr hat bei den Weltmeisterschaften in der vergangenen Saison in Cortina d’Ampezzo die Super-G- und Abfahrts-Titel gewonnen, sucht aber noch nach seinem ersten Saisonsieg.

Österreichs Trainer Sepp Brunner stellte die Weichen und mehrere Skifahrer hatten mit schwierigen Torplatzierungen zu kämpfen, darunter Gesamtweltcup-Spitzenreiter Marco Odermatt, der das vorletzte Tor fast verpasst hätte.

Dennoch belegte Odermatt den achten Platz und behielt in der Gesamtwertung einen komfortablen Vorsprung von 276 Punkten vor Kilde.

Für Cochran-Siegle , markierte es einen weiteren Meilenstein in seinem Comeback nach einem schrecklichen Unfall auf der Streif-Strecke im österreichischen Kitzbühel im Januar, bei dem er sich einen gebrochenen siebten Halswirbel in der Wirbelsäule zuzog.

Cochran-Siegle war in der Lage, auf dem Podium zu landen, bis Haaser die Startnummer 25 – außerhalb der Top-Starter – holte und ihn um einen Platz verlor.

„Es ist gut, ein Goldfisch zu sein, die Vergangenheit zu vergessen und sich einfach auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt“, sagte Cochran-Siegle. „Ich weiß, dass ich hier auf dieser Piste gut gefahren bin, also weiß ich, wie man sie gut fährt, einfach rausgehen und laufen.

Der Schweizer Beat Feuz wurde Fünfter, Olympiasieger Matthias Mayer wurde 13. und verlor seine Führung in der Super-G-Wertung an Kilde.

Dominik Paris, der Italiener, der am Dienstag mit seinem siebten Sieg in Bormio die Abfahrt gewann, belegte den 24. Platz.

Obwohl im Zielbereich Bormio aufgrund der Anti-Coronavirus-Maßnahmen keine Fans zugelassen sind, haben Freizeitskifahrer immer über die Sicherheitsnetze entlang der Strecke geschaut.

Ein weiterer Super-G, der für Donnerstag auf dem Stilfser Joch geplant ist, markiert das letzte Rennen des Kalenderjahres.

