Mehr als 10 Verletzte bei Beben der Stärke M6.6 im Südwesten und Westen Japans

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 erschütterte am frühen Samstag den Südwesten und den Westen Japans und verletzte mehr als 10 Menschen inmitten starker Erschütterungen, aber es wurden keine Tsunamiwellen ausgelöst, sagten Beamte der Wetterbehörde und der örtlichen Behörden.

Das Erdbeben unter dem Pazifischen Ozean konzentrierte sich auf ein Gebiet vor der Küste Japans, wo vorhergesagt wird, dass es in Zukunft zu einem massiven Erdbeben und einem daraus resultierenden Tsunami kommen könnte. Das Erdbeben vom Samstag hatte eine Stärke von weniger als 6,8, was der Standard für die Regierung ist, um ein außerordentliches Treffen von Experten zur Bewertung eines Erdbebens abzuhalten.

Die Japan Meteorological Agency sagte, sie werde bei einem regelmäßigen monatlichen Treffen diskutieren, ob das jüngste Beben in irgendeiner Weise mit dem vorhergesagten zusammenhängt.

Das Beben ereignete sich gegen 1:08 Uhr morgens mit dem Schwerpunkt in einer Tiefe von 45 Kilometern und registrierte eine obere 5 auf der japanischen seismischen Intensitätsskala von 7 in den Präfekturen Miyazaki und Oita auf der Hauptinsel Kyushu im Südwesten des Landes. sagte die Agentur.

Bei einer Intensität über 5 fällt es vielen Menschen schwer, sich zu bewegen und zu gehen, ohne sich an etwas Stabiles zu klammern.

Die Agentur revidierte die Stärke des Bebens von einer ursprünglichen Schätzung von 6,4 auf 6,6. Er warnte auch davor, dass in den schwer betroffenen Gebieten innerhalb der nächsten Woche ein weiteres Erdbeben mit ähnlicher Erschütterung auftreten könnte.

Nach dem starken Erdbeben kam es in der Gegend sporadisch zu mehreren kleineren Erschütterungen.

Das Foto zeigt eine eingestürzte Wand vor einem Haus in Oita am 22. Januar 2022 nach einem Erdbeben der Stärke 6,6, das den Südwesten und Westen Japans erschütterte. (Kyodo)

In Oita wurden nach Angaben der örtlichen Behörden sechs Personen am leichtesten verletzt. In Miyazaki bestätigte die Polizei vier Verletzte, darunter eine Frau in den Fünfzigern, die aus dem Bett fiel.

Auch aus den Präfekturen Saga und Kumamoto auf Kyushu wurden Verletzungen gemeldet.

Nach dem Erdbeben kam es in Oita zu einem vorübergehenden Stromausfall. An mehreren Stellen in der Stadt Oita wurden Wasserleitungen gemeldet.

In einem Haus in der Stadt stürzte eine 2 Meter hohe Steinmauer, die einen Garten umgab, etwa 20 Meter ein und verstreute Trümmer auf einer Straße. „Ich war überrascht, als ich morgens aufgewacht bin und nach draußen gegangen bin. Ich bekomme Ärger, wenn die Reparaturen teuer sind“, sagte ein 94-jähriger Mann, der in dem Haus lebt.

In Nobeoka, Miyazaki, war ein Angestellter eines Supermarkts damit beschäftigt, zerbrochene Spirituosenflaschen und aus den Regalen gefallene Produkte aufzuräumen. „Der Schock des Erdbebens war so beängstigend. Ich fürchte, es wird wieder passieren“, sagte er.

Es gab keine Anomalien beim Betrieb der Kernkraftwerke in der Region Kyushu, sagte Kyushu Electric Power Co.

Nach dem Erdbeben richtete die Regierung ein Verbindungsbüro im Büro des Premierministers ein, um Informationen zu sammeln und den Schaden zu beurteilen.

Das Erdbeben war auch in einem großen Gebiet Westjapans sowie in Teilen Zentraljapans zu spüren.

Die japanische Regierung schätzt, dass bis zu 320.000 Menschen im Falle eines Tsunamis sterben könnten, der durch ein massives grabenartiges Erdbeben entlang des Nankai-Trogs ausgelöst wird, der sich von West nach Zentraljapan erstreckt.

Im Nankai-Graben ereigneten sich im Laufe der Jahrhunderte in regelmäßigen Abständen Erdbeben der Stärke 8, wobei das Erdbebenforschungskomitee der Regierung sagte, dass eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent besteht, dass ein Erdbeben der Stärke 8,0 bis 9,0 innerhalb der nächsten 40 Jahre auftritt.