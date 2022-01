Xbox Studio Rare „sehr zufrieden“ mit Banjo-Kazooie für Switch

Es war ein bittersüßer Moment gestern, als Banjo-Kazooie ist im Nintendo Switch Online Expansion Pack Service eingetroffen.

So fantastisch es klingt, das legendäre Duo des britischen Entwicklers nach so langer Zeit auf eine Nintendo-Plattform zurückkehren zu sehen. Es ist jetzt fast 20 Jahre her, seit Rare von Microsoft übernommen wurde, und fast 24 Jahre, seit das ursprüngliche Banjo-Kazooie-Spiel auf dem N64 veröffentlicht wurde, wenn Sie zählen.

Leigh Loveday, ein Autor und Designer, der in den 90er Jahren zu Rare kam, nutzte die Switch Online-Veröffentlichung des Spiels, um über die Nintendo-Ära des Unternehmens nachzudenken – und bemerkte, wie Rare „ungeheuer begeistert“ war, wieder mit seinem alten Kumpel zusammenarbeiten zu können bringen den Vogel und den Bären zu einer neuen Nintendo-Generation:

„Die Frage, ob klassische Rare-Spiele für ein Switch-Publikum wieder auftauchen, stellt sich schon seit langem, daher freuen wir uns sehr, mit Nintendo zusammenarbeiten zu können, um den Bären und den Vogel auf diese Plattform zu bringen.“

Und falls Sie sich fragen, die Switch-Version ist das „Original“ N64, wie sich viele erinnern werden:

„Im Geiste, das Spiel genau so zu erhalten, wie es neben den anderen verfügbaren Titeln war, ist diese Version von Banjo-Kazooie das Original Nintendo 64, wie Sie sich daran erinnern. Und wenn Sie mit einer Konsole der nächsten Generation aufgewachsen sind, können wir das tun. Ich kann es kaum erwarten, eine ganz neue Welle von Spielern zu sehen, die von Mumbo Jumbo in eine Waschmaschine verwandelt werden, sich von Snacker the Shark lösen und zum allerersten Mal gegen Grunty’s Furnace Fun antreten.“

Zusätzlich zu den freundlichen Worten, die im Rare-Blog geteilt wurden, sind hier einige andere Posts, die von Rare und einigen Teammitgliedern geteilt wurden, die an Banjo-Kazooie gearbeitet haben:

Mit dem Bären und dem Vogel jetzt auf Switch haben Sie eine andere Möglichkeit, diese Hexe zu schlagen! Um das zu feiern, haben wir unsere mit einem roten und gelben Con für Kazooies Gefieder bzw. Banjos Shorts ausgestattet. Egal, ob Sie ihre Welt erneut besuchen oder dies Ihre allererste Reise ist, wir wünschen Ihnen viel Spaß! pic.twitter.com/6X8neRuS73-Seltene Ltd. (@RareLtd) 21. Januar 2022

Hier ist! Ein weiteres lange verschollenes Hi-Res-Rendering zur Feier der Veröffentlichung von #banjokazooie zu #nintendoswitch. Ich denke @klungo musste es tun?? Für eine mögliche Verwendung in einer Zeitschrift oder ähnlichem. pic.twitter.com/FTtWWMl6gg— Ed Bryan (@ItsMingyJongo) 20. Januar 2022

Talon Trotting Banjo-Kazooie heute auf Nintendo Switch Online! Ein Abenteuer steht bevor! pic.twitter.com/YtjH2QLtOX—Steve Mayles (@WinkySteve) 20. Januar 2022

Der Bär und der Vogel sind zurück auf Nintendo! Guh-Huh, Breeeeeeee!!! https://t.co/qR3fqJSVUw– Grant Kirkhope (@grantkirkhope) 19. Januar 2022

Heutzutage ist Rare wohl am bekanntesten für seinen Live-Xbox- und PC-Gaming-Service. Meer der Diebe. Auch daran arbeitet das Team derzeit immer wild, ein fantastischer Titel, der geheimnisumwittert ist.

Wirst du dieses Wochenende Banjo-Kazooie auf Switch ausprobieren? Welche anderen Rare-Spiele der N64-Generation würden Sie gerne auf Nintendos Hybrid-Plattform sehen? Sagen Sie es uns unten.