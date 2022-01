Daniil Trifonov, Fabio Luisi und Dallas Symphony bündeln ihre Kräfte in Brahms Concerto

Das Dallas Symphony servierte während des Konzerts am Donnerstag im Meyerson Symphony Center zwei fleischige Werke ohne Vorspeisen. Das Erste Klavierkonzert von Brahms wurde mit der Vierten Symphonie des österreichischen Komponisten Franz Schmidt kombiniert.

Die große Attraktion des Abends war der weltreisende Pianist Daniil Trifonov. Bekannt für seine Interpretationen des russischen romantischen Repertoires, schrieb er sogar Musik, die von dieser Tradition beeinflusst war.

Nach dem Konzert am Donnerstag ist Trifonov auch ein Fan der romantischen deutschen Küche. Er bewies ein souveränes Verständnis für die Struktur des Konzerts, indem er organisch einen Satz in den nächsten baute. Seine verschonten Tempofreiheiten fühlten sich immer angemessen an.

Trifonov ging entschlossen an die deklarativen Episoden des ersten Satzes heran. Im langsamen Satz offenbarte er eine andere Seite seiner musikalischen Persönlichkeit, indem er sanfte Choraltexturen mit perligem Touch wiedergab.

Im Finale zeigte er stählerne Zurückhaltung im barocken Kontrapunkt und warf mühelos rhapsodische Schnörkel ein. Als Zugabe bot er eine zarte Transkription von Bach an Jesus, Freude der menschlichen Begierde.

Unter der Leitung von Musikdirektor Fabio Luisi trug das Orchester dazu bei, die vielen Stimmungsschwankungen hervorzuheben. Aber Trifonov und die Musiker von DSO hatten manchmal Probleme mit der Koordination. Diese wären wahrscheinlich verbessert worden, wenn Trifonov Luisi öfter beobachtet hätte.

Der russische Pianist Daniil Trifonov spielt am 20. Januar das Erste Klavierkonzert von Brahms mit dem Dallas Symphony Orchestra im Meyerson Symphony Center in Dallas. (Rebecca Slezak / Mitarbeiter Fotografin)

Schmidt, der von 1874 bis 1939 lebte, war in seiner Karriere sehr erfolgreich. Mitte des 20. Jahrhunderts geriet er jedoch in Ungnade, teilweise weil sein konservativer Tonstil zunehmend veraltet schien. Seine Musik ist außerhalb Österreichs und Deutschlands weitgehend unbekannt, obwohl die 1933 komponierte Vierte Symphonie gelegentlich in amerikanischen Programmen zu sehen ist.

Als Requiem für seine 30-jährige Tochter konzipiert, die im Kindbett starb, entfaltet sich die 45-minütige Sinfonie in einem durchgehenden Satz mit vier verschiedenen Abschnitten. Ein Großteil der Musik ist unerbittlich tragisch und dicht. Ein lebhaftes Scherzo bildet die Hauptausnahme.

Verfechter von Schmidts Werk, Luisi hat alle Symphonien des Komponisten sowie das Oratorium aufgenommen, Das Buch der sieben Siegel (Das Buch der sieben Siegel).

Luisi erwies sich als leidenschaftlicher Verteidiger der Symphonie und präsentierte so starke Argumente wie möglich für eine ziemlich ermüdende Arbeit. Passagen baute er mit der Zeit zu treibenden Höhepunkten aus, bevor er schnell die Spannung ablenkte. Er nahm auch mutige Tempowechsel vor und das Orchester folgte genau seinen Anweisungen.

Die Solobeiträge des Trompeters L. Russell Campbell, des englischen Hornisten David Matthews und des Cellisten Theodore Harvey waren sicher und gekonnt ausgearbeitet.

Dennoch blieb das Spiel ein hartes Unterfangen. Lange Strecken schlängeln sich ziellos und Melodien werden zu oft zwischen den Teilen wiederholt. Während Brahms‘ Konzert ein Musterbeispiel an Prägnanz ist, ist Schmidts Symphonie eine Studie der Ausführlichkeit.

