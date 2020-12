Medion P85003 im Test: Hat Aldi einen Fehler beim Preis der Stereoanlage gemacht?

S.Die Box des Medion P85003 (MD 85008) ist beeindruckend, aber der Inhalt ist noch erstaunlicher. Das Micro-Audio-System besteht aus zwei Lautsprecherboxen und einer Steuereinheit – das ist viel Material für das Geld.

Eine Fernbedienung gehört ebenso zum Lieferumfang wie Lautsprecherkabel. In Anbetracht des Preises sind die Erwartungen vor dem Test von “Computerbild„Eher gedämpft, daher war das System umso überraschender – und das in mehrfacher Hinsicht.

Medion P85003 im Test: gute Verarbeitung

Die beiden Lautsprecherboxen des Medion P85003 sind einfach, aber sauber verarbeitet. Die Stoffhülle haftet magnetisch und kann mit einer Hand entfernt werden. Ein silberner Tieftöner und ein kleinerer Hochtöner erscheinen darüber.

In dieser Preisklasse sind Breitbandlautsprecher häufiger anzutreffen, bei denen ein einzelner Fahrer die gesamte Arbeit von niedrigen bis zu hohen Frequenzen erledigen muss. Die mitgelieferten Lautsprecherkabel sind jeweils 1,40 Meter lang. Das reicht für die Installation im Regal und für kleine Räume. Bei Bedarf können die Kabel dank der universellen Anschlussklemmen an den Boxen und am Steuergerät gegen längere Standardartikel ausgetauscht werden.

Der CD-Player im Medion P85003 spielt auch selbst gebrannte MP3-CDs ab Quelle: Computer Bild

Wenn man nach hinten schaut, ist der Benutzer zunächst verwirrt: Abgesehen von den Lautsprecheranschlüssen und der Netzteilbuchse gibt es keine weiteren Verbindungen. Und das ist gut so, denn ein Stereo-Eingang, der Kopfhörerausgang und ein USB-Anschluss befinden sich bequem an der Vorderseite.

Es besteht nicht aus schön lackiertem Kunststoff, sondern aus drei Millimeter dickem Aluminium – erstaunlich für diese Preisklasse. Nach dem Einschalten befindet sich hinter dem dunkel getönten Bedienfeld kein grobpixeliges LED-Display, sondern ein großes Farbdisplay – auch nicht schlecht für das Geld.

Volles Programm in erstaunlicher Qualität

Die Vielfalt der Stereoanlage kann auch gesehen oder besser gehört werden: Radioempfang funktioniert mit dem Medion P85003 über FM, DAB + und Internet. Die Verbindung zum Haus WLAN-Router funktioniert einfach durch Drücken der WPS-Taste des Routers.

Auf Podcasts kann auch über das Internet zugegriffen werden. Es ist ein CD-Player eingebaut, der im Test auch MP3-CDs abspielt. Und von USB Speicher Musik kann auch abgespielt werden, auch über Bluetooth von Smartphones, Tablets und Computer. Die Operation wirft keine größeren Rätsel auf. Die verständliche Bedienungsanleitung hilft bei Fragen.

Mit dem Medion P85003-System können Sie neben Internetradio auch Podcasts über WLAN anhören Quelle: Computer Bild

Und nach den ersten Takten der Musik sind die Benutzer wieder erstaunt: Das kleine System klingt wirklich sauber und ausgewogen, mit natürlichen Stimmen und nicht zu tiefen, aber nicht zu dröhnenden Bässen.

Der Sound kann im Einstellungsmenü des Systems nach Bedarf angepasst werden. Dies ist jedoch nicht erforderlich. Der Sound passt sorgfältig zu beiden Lautsprechern auf gleicher Höhe und mit einer oder zwei Handbreiten zur Rückwand. Wenn die Lautstärke vollständig aufgedreht ist, rütteln die Lautsprecher nicht an den Wänden, aber die maximale Lautstärke reicht aus, um Ihre Lieblingssongs richtig zu feiern.

auch lesen

Fazit: Das Medion P85003 Micro-Audio-System ist in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu übertreffen. Aldi Nord wird das System ab dem 14. Dezember 2020 für nur 129 Euro verkaufen. Zu diesem Preis verkaufen andere Hersteller dürftige Monoradios oder kleine Bluetooth-BoxenDas hätte in einem soliden Vergleich keine Chance und wäre in Bezug auf die Vielseitigkeit sicherlich nicht in der Lage, mitzuhalten.

Aldi verkauft auch mit dem Medion P66024 eine kompakte Stereoanlage für 149 Euro. Dies kann auch von Spotify Connect durchgeführt werden, spielt jedoch keine Podcasts ab und klingt weniger ausgewogen.