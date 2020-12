Das Supertalent (RTL) 2020: TV-Zusammenbruch lässt die Jury ratlos – Dieter Bohlen greift ein

Dieter Bohlen hatte Tränen in den Augen, als sie auftauchte – aber ausgerechnet bei Vanessa Calcagno gibt es technische Probleme.

Dieter Bohlen hat schon viel auf “Das Supertalent” gesehen – darüber Jury-Veteran Es braucht viel, um dich um den Verstand zu bringen. Der Amateur-Opernsänger hat es vor elf Jahren geschafft Vanessa Calcagno. 2009 belegte die mittlerweile 35-Jährige den zweiten Platz – sie verlor sehr dünn gegen einen Hund.

Die zweifache Mutter beeindruckte den 66-Jährigen damals so sehr, dass er sofort weiß, über wen in der aktuellen „Supertalent“ -Saison gesprochen wird Daniel Hartwich und Victoria Swarovski Kündigen Sie Vanessa erneut an. „Ich kann mich an sie erinnern! Sie hatte lockiges schwarzes Haar und war in der dritten Staffel. Ich denke, sie hat Puccini gesungen. Ich fand es großartig“, Begeistert den Pop-Titan in der 9. Folge. “Ich dachte damals, dass sie gewinnen würde, aber ich war mir sicher, dass es wieder ein Hund war, nicht wahr?” Dieter Bohlen richtig angegeben.

„Das Supertalent“ 2020: Vanessa Calcagno bekommt eine zweite Chance

Der gebürtige Saarländer mit italienischen Wurzeln möchte noch einmal wissen: „Ich bin zurück, weil ich für den ersten Platz so wenig verpasst habe. Es ist nur einer zweite Chance. “Weil der zweite Platz immer noch hinter ihr zurückbleibt:” Natürlich war ich verärgert, dass ich 0,1 Prozent verloren habe. Viele Leute würden sie immer noch fragen, ob sie diejenige sei an einen Hund verloren Hat. Nach dem „Supertalent“ hatte sie viele Auftritte, aber der große Durchbruch kam nicht zustande.

Vanessa Calcagno beeindruckt die Jury „Supertalent“ erneut

Und Vanessa nutzt ihre zweite Chance in der 14. Staffel. Mit ihrer Leistung von Giacomo Puccinis “Kein Schlaf” Sie bewegt alle vier Jurymitglieder. Auch der sonst harte Dieter Bohlen hat Tränen in den Augen. “”Unglaublich! Ich denke du singst besser als damals. Du hast es so gut interpretiert. Mega! Ruft der begeisterte Dieter Bohlen aus und wirft seine beiden Daumen in die Luft.

Video: Das Schicksal der Gewinner des „Supertalents“

“Das Supertalent” 2020: Der goldene Summer ist kaputt gegangen

Angesichts dieser seltenen Reaktion des Pop-Veteranen ist es nicht verwunderlich, dass Dieter Bohlen der goldener Summer wer will den amateursänger direkt reinschieben Finale gefördert. “Wir könnten alle vier gehen und summen”, schlägt er seinen Jurymitgliedern vor. Aber Dieter Bohlen, Evelyn Burdecki, Chris Tall und Bruce Darnell Drücken Sie den goldenen Knopf, es passiert. Anstelle der üblichen goldenen Konfetti, mit denen der Einstieg ins Finale normalerweise besiegelt ist, kommt Vanessa mit: Nichts! Die Jury sieht ratlos auf. “Es kommt nichts heraus”, bemerkt Evelyn Burdecki. “Ich denke, Sie haben kein Lametta mehr”, ruft Daniel Hartwich.

Das fehlende Konfetti war wahrscheinlich nur ein technischer Defekt im RTL-Studio. Dieter Bohlen löst die Situation: „Fuck Lametta. Du hast Lametta in unseren Herzen! “, Sagte Dieter Bohlen zu der sichtlich bewegten Vanessa. Übrigens werden wir in der nächsten Folge am Samstag, den 19. Dezember 2020 beim großen „Super Talent“ -Finale sehen, ob sie dieses Jahr gewinnen wird.