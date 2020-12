Eine Rückkehr zur Normalität ist in der Koronakrise nur möglich, wenn die Anzahl der Neuinfektionen wirksam reduziert wurde. Die Physikerin Viola Priesemann erklärt dies in einem Interview mit der tägliche Themen.

In einem Interview mit den täglichen Themen betont die Physikerin Viola Priesemann die Notwendigkeit, die Zahl der Neuinfektionen in der Koronakrise deutlich zu reduzieren. “In dem Moment, in dem die Anzahl der Fälle gering ist, ist die Eindämmung viel, viel einfacher”, sagte der Experte am Max-Planck-Institut in Göttingen.

Unzuverlässigere Testergebnisse über die Feiertage

Priesemann bezweifelt, dass in der nächsten Runde der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am 4. Januar klar sein wird, ob die jetzt verhängten Maßnahmen ausreichen, um die Zahl der Fälle tatsächlich unter Kontrolle zu bringen. Da die Testergebnisse aufgrund der Feiertage wahrscheinlich unzuverlässiger sind, wird es für die Klarheit dieser Frage wahrscheinlich etwas länger dauern. Sollte es jedoch gelingen, die Zahl der Neuinfektionen in einzelnen Ländern spürbar zu senken, könnte bald darauf eine Lockerung in Betracht gezogen werden.

Mit Blick auf Weihnachten warnt Priesemann vor einer weiteren Zunahme von Infektionen. “Weihnachten birgt das große Risiko, dass die Zahl der Fälle wieder steigt”, sagte der Physiker. Dies hängt jedoch in erster Linie vom Verhalten der Bevölkerung ab. “Es kommt auf den Einzelnen an”, sagt sie.