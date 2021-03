Mattis sagt: Studiere die Klassiker!

Wie Sie sicherlich wissen, ist es im Schach wie in anderen Bereichen wichtig, die Vergangenheit zu studieren. Aber warum ist das so?

Nun, es gibt mehrere Gründe. Zunächst geht es darum zu verstehen, warum etwas vor einigen Jahren passiert ist, unter welchen Bedingungen es gespielt wurde, welche Grundlagen gelegt wurden und welchen Nutzen oder welche Bedeutung es hatte, wie die alten Meister dachten, auf der Grundlage der Prinzipien, die sie beurteilten Position und welche Auswirkungen die “Arbeit” der alten Schachschule auf die Gegenwart hat. Es gibt viele andere Gründe, warum ich denke (und ich teile diese Meinung mit der Mehrheit der Menschen, die ich im Schach getroffen habe), dass es wichtig ist, die Klassiker zu studieren.

Bevor ich auf die einzelnen Aspekte eingehe, werde ich kurz erwähnen, mit welchen Meistern der Vergangenheit ich mich hier hauptsächlich befassen werde: Wilhelm Steinitz, Jose Raoul Capablanca und Mikhail Tal. Wenn Sie die klassischen Spiele, die alten Meister, ihre Entwicklung und ihren Einfluss auf andere Schachereignisse studieren, können Sie viel von ihnen lernen. Zumindest vorausgesetzt, dies geschieht im richtigen Kontext und unter den richtigen Bedingungen.

Als ich anfing, Schach zu spielen, lag mein Hauptaugenmerk darauf, Eröffnungen zu studieren, erste praktische Erfahrungen gegen andere Schachanfänger zu sammeln und (wie könnte es anders sein) Schach zu lösen. Taktische Probleme. Diese Bereiche sind zweifellos sehr wichtig und sollten in Zukunft immer weiter optimiert werden. Und doch gibt es meiner Meinung nach viel mehr, was für die eigene Schachausbildung sehr wichtig ist. In diesem Zusammenhang kommt das Studium der Klassiker ins Spiel. Es dauerte einige Zeit, bis ich begriff, dass ein guter Schachspieler sich auch den Spielen und Spielern der Vergangenheit stellen, ihre Spiele studieren, interessante Ansätze und Prinzipien, Regeln von verstehen muss Daumen usw. und verstehen, warum damals etwas so gespielt wurde, warum ein Spiel heute noch respektiert wird oder nicht.

Ich wäre wahrscheinlich nicht so begeistert und beeindruckt gewesen, wenn mein damaliger Mannschaftstrainer, FM Wolfgang Pajeken, mich nicht immer wieder ermutigt hätte, mit einem Buch der Klassiker zu Hause zu sitzen und über das nachzudenken, was ich bin finde in ihnen. Ein großes Dankeschön ist fällig!

Nach und nach begann ich zu verstehen, warum es so wichtig war und obendrein mochte ich es wirklich, der intellektuellen Produktivität ausgesetzt zu sein.

Einige mögen jetzt einwenden, dass in der Vergangenheit alles völlig anders war und heute wenig Bedeutung hat, geschweige denn Relevanz. Diese Annahme ist jedoch grundsätzlich falsch. Ich würde sagen, dass die meisten Dinge in der Vergangenheit nur einfacher waren und weniger Fortschritte bei Innovation und Entwicklung zeigten als heute. Aber das ist der normale Ablauf und alles andere als schlecht. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, ich gehe davon aus, dass jeder weiß, worauf ich mich hauptsächlich beziehe (Motoren, Alpha Zero, Stockfisch, Fat Fritz, KI …).

Wolgang Pajeken pflegte immer zu sagen, dass eine bestimmte “Schachkultur” nicht fehlen sollte, wenn man besser im Schach werden will. Ich würde sogar sagen, dass der Erwerb einer grundlegenden Schachkultur das goldene Zeitalter unterstreicht, in dem wir heute leben, mit allen Arten von Verbesserungsmöglichkeiten. Es geht darum, unsere Zeit und das Nebeneinander dieser Zeit zu schätzen. Es ist äußerst faszinierend zu sehen, was sich in ein paar hundert Jahren des Scheiterns entwickelt hat!

Die Weltmeister in der Schachgeschichte bis heute sind:

1: Wilhelm Steinitz (in diesem Artikel erwähnt).

2: Emmanuel Lasker

3: Jose Raoul Capablanca (in diesem Artikel erwähnt)

4: Alexander Alekhine

5: Max Euwe

6: Mikhail Botvinnik

7: Vassily Smyslov

8: Mikhail Tal (in diesem Artikel erwähnt)

9: Tigran Petrosian

10: Boris Spasski

11: Robert James Fischer (Bobby Fischer)

12: Anatoly Karpov

13: Garri Kasparov

14: Vladimir Kramnik

15: Viswanathan Anand (Vishy Anand)

16: Magnus Carlsen (amtierender Weltmeister)

Visualisierung

In den folgenden Diagrammen habe ich versucht, die Dynamik der Positionen mithilfe von Pfeilen und Quadraten in den Farben Rot, Gelb und Grün zu veranschaulichen. Diese Form der Visualisierung ist für mich sehr relevant – ich habe das Gefühl, kleine Kunstwerke zu produzieren. Die Verwendung von Pfeilen und hervorgehobenen Quadraten gibt meinen Kommentaren eine neue Bedeutung. Mit Hilfe dieser Funktion kann ich sofort sehen und verstehen, was in einer Position vor sich geht, auch ohne viel von meinen Kommentaren zu lesen oder die Medienvarianten wiederzugeben.

Am Ende dieses Artikels finden Sie die drei Spiele, die ich in einem Replayer ausgewählt habe. Sie können dort alle Bewegungen ausführen und sogar den eingebauten Motor verwenden, um Ihre Analyse zu unterstützen.

Wilhelm Steinitz

Der Österreicher Wilhelm Steinitz legte 1886 mit der Formulierung seiner „Prinzipien“ den Grundstein für Positionsfehler. Diese fanden schnell Gefallen bei den Schachspielern des Tages, gelten aber mittlerweile allgemein als veraltet. Eines seiner berühmtesten Spiele ist hier zu sehen:

Die phänomenale Kombination: Steinitz-Von Bardeleben, Hastings 1895

Position nach 16.d5!

Position nach dem phänomenalen 22.Txe7 + !!

Position nach dem letzten 25.Txh7 +!

José Raoul Capablanca

Der Kubaner Jose Raoul Capablanca war der dritte Schachweltmeister in der Geschichte und bekannt für sein Positionsverständnis und seine strenge Logik. Besonders am Ende des Spiels war er ein wahrer Virtuose. Ich konnte viel aus seinen Spielen lernen und bin heute noch beeindruckt von der Beständigkeit und Beständigkeit seines Spielstils. Hier ist eines seiner Spiele, das ich sehr informativ finde.

Bischof inhaftiert: Winter-Capablanca, Hastings 1919

Position nach 15 … f6

Position nach explosivem Schlag 23 … c4!

Position nach dem letzten Schlag 29 … Kxd4 – +.

Beachten Sie, dass Bg3 das ganze Spiel über darüber nachgedacht haben muss und einfach nicht mitreden konnte! Schwarz gewinnt jetzt sehr leicht, indem es seinen A-Bauern ins Gleichgewicht bringt, die weißen Türme verbindet und so seinen entscheidenden Vorteil in einen vollen Punkt umwandelt. Weiß hingegen kann nur beiseite stehen und zuschauen, weil sein Bischof so unglaublich böse ist! (Schwarz spielte im Grunde die meiste Zeit mit einem weiteren Titel!)

Mikhail tal

Jetzt komme ich zu dem Genie (und auch zu meinem absoluten Lieblingsspieler), das mich wahrscheinlich am meisten geformt und geformt hat. Er wird zu Recht der “Magier von Riga” genannt. Sein Spielstil war völlig anders als der seiner Vorgänger. Ich würde es als chaotisch zusammenfassen, bereit, mutige Opfer zu bringen und nach Komplikationen zu suchen, wann immer dies möglich ist. Aus heutiger Sicht waren viele seiner weitgehend genialen und hoch angesehenen Opfer objektiv falsch oder zumindest fragwürdig. Aber zu der Zeit brachte es eine völlig kühle Brise in das ansonsten sehr ruhige und solide Spiel. Ich könnte Hunderte seiner Spiele hierher bringen, weil ich sie alle sehr beeindruckend und wirklich großartig finde, egal was die heutigen Motoren von ihnen halten. Schließlich sollten Sie die Rolle psychologischer Elemente (wie Druck auf den Gegner ausüben, angreifen, überraschende Bewegungen spielen usw.) niemals unterschätzen, egal in welchem ​​Bereich Sie sich befinden.

Die Entwicklungsdynamik: Tal-Suetin, Tiflis 1969

Position nach 13.bxc3

Position nach 17.f5! (Vergleiche die Entwicklung von Weiß mit der Entwicklung von Schwarz!)

Position nach der kurzen Schlusssequenz 21.exf7 +. Das Schwarz wurde in der Mitte geschossen!

Im obigen Replayer können Sie alle Züge der oben genannten drei Spiele ausführen. Beachten Sie, dass Sie das Brett vergrößern oder auf das runde Pfeilsymbol unter dem Brett klicken können, um es für das Capablanca-Spiel zu “drehen”. Durch Klicken auf das Lüftersymbol wird der eingebaute Motor gestartet, mit dem alle auftretenden Fragen zu „Warum nicht“ und „Was wäre wenn“ beantwortet werden können.

Ich hoffe, ich habe Ihnen mit dem Artikel und den darin vorgestellten Spielen gute Beispiele gegeben, um die Relevanz des Studiums der Klassiker hervorzuheben! Ich freue mich auf Ihre Kommentare!