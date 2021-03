USMNT spielt am 25. März in Österreich gegen Jamaika

Der American Football Federation hat angekündigt, dass die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft am 25. März im österreichischen Wiener Neustadt ein Freundschaftsspiel gegen Jamaika bestreiten wird.

Während das Spiel im Wiener Neustadt Stadion stattfinden wird, wird es gemäß den Return-to-Play-Protokollen und -Richtlinien des US-Fußballs gespielt, was bedeutet, dass die Fans nicht anwesend sind. Das Spiel ist das zweite, das während des internationalen Fensters im März geplant ist. Die USA werden drei Tage später in Belfast gegen Nordirland spielen.

Manager Gregg Berhalter wird die Möglichkeit haben, einheimische Spieler und diejenigen, die im Ausland spielen, einzubeziehen. Die reguläre MLS-Saison beginnt jedoch erst am 17. April und die olympischen Qualifikationsspiele finden in der zweiten Märzhälfte statt erwartet, dass die meisten Spieler in Europa stationiert sein werden.

Es ist auch das zweite Mal in weniger als einem Jahr, dass die USA in Wiener Neustadt spielen, nachdem sie dort im vergangenen November mit 6: 2 gegen Panama gewonnen haben.

Die Vereinigten Staaten treffen zum ersten Mal seit dem Halbfinale des Gold Cup 2019 auf Jamaika, als die Vereinigten Staaten dank zweier Tore von Jamaika mit 3: 1 gewannen Christian Pulisic und ein anderer aus Weston McKennie. Der Rekord des Teams USA gegen Jamaika liegt bei 16-3-8.

Die beiden Spiele im März werden später in diesem Jahr als Vorbereitung für Wettbewerbe dienen. Die USA sollen in der Concacaf Nations League, im Concacaf Gold Cup und in der WM-Qualifikation antreten.