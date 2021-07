Mathematikforscher und Amateurradsportler gewinnt heroisches Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio

Kiesenhofer hat nicht einmal einen Vertrag als Berufstrainer oder Radsportler. Sie organisiert ihre Ernährung und erstellt ihre Trainingspläne. Sie trat ohne die Hilfe eines österreichischen Teamkollegen in das Straßenrennen ein. Aber nichts davon spielte eine Rolle. Sie hielt triumphierend ihre Arme, als sie vor einer Menge Fans fertig wurde und mit den Tränen kämpfte.

Anna Kiesenhofer. Bildnachweis: Olympische Spiele in Tokio

Die niederländische Radsportlerin Annemiek van Vleuten hob nach dem Olympischen Straßenrennen der Frauen in Tokio am Sonntag die Arme in die Luft. Das ist, was Sie normalerweise tun, wenn Sie glauben, olympisches Gold gewonnen zu haben, aber sie hat es nicht getan. Die Medaille ging an die Österreicherin Anna Kiesenhofer, die die Verwirrung ihrer Rivalin ausnutzte und einen Überraschungssieg einfuhr.

“Als ich die Ziellinie überquerte, dachte ich, ich hätte gewonnen”, sagte Silbermedaillengewinner Van Vleuten im Gespräch mit Reportern nach dem Rennen. Sie zeigte eine beeindruckende Leistung und brach mehr als 40 Kilometer vor Schluss aus der Spitzengruppe aus. Es war ein anspruchsvoller Kurs von 147 Kilometern und sie war auf dem besten Weg, eine Medaille für Österreich zu holen.

Aber sie war nicht allein. Kiesenhofer verbrachte einen Großteil des restlichen Rennens so weit vor der Verfolgergruppe, dass sie für andere Fahrer außer Sichtweite war. Auch mangelnde Kommunikation war ein Faktor. Bei den Olympischen Spielen sind Funkgeräte nicht erlaubt, um Läufer über ihre Konkurrenten zu informieren, daher sahen Annemiek und andere keine Dringlichkeit, die Zielgeraden hinunterzusprinten.

„Ich bin natürlich angewidert“, sagte Van Vleuten. Trotzdem war sie mit ihrer Medaille zufrieden, nachdem sie beim Straßenrennen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gestürzt war. „Ich bin wirklich stolz auf die Medaille, denn ich hatte keine olympische Medaille. Es ist auch eine Silbermedaille mit Glanz, weil ich mich heute großartig gefühlt habe“, sagte Van Vleuten.

Kiesenhofer, der keinen Profivertrag hat, begann erst 2014 mit dem Radsport und wurde drei Jahre später Profi. Laut der Website der Olympischen Spiele, sagte die Österreicherin, ihr Ehrgeiz sei, “an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilzunehmen”. Am Ende gewann sie Österreichs erste Radsportmedaille seit den ersten Olympischen Sommerspielen 1986.

Fokus auf Wissenschaft

Tatsächlich enthält sein Lebenslauf mehr akademische Leistungen als das Radfahren. Sie ist Absolventin der Technischen Universität Wien, hat in Cambridge studiert und an der Polytechnischen Universität Katalonien promoviert. Heute verbringt sie die meiste Zeit als Lehrerin bei Universität Lausanne in der Schweiz, anstatt nur zu trainieren.

Aber es geht nichts über eine olympische Medaille. Es war ihr Olympiadebüt und die 30-Jährige könnte nicht glücklicher sein.

„Meine Beine waren komplett leer. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geleert. Ich konnte fast nicht mehr in die Pedale treten. Ich hatte das Gefühl, dass in meinen Beinen keine Energie mehr war“, sagte Kiesenhofer und wandte sich an Reporter. ” Ich konnte es gar nicht glauben. Selbst als ich die Grenze überschritten habe, dachte ich: ‚Ist es jetzt fertig? Soll ich weiterfahren?’ Unglaublich “, fügte sie hinzu.

Diese unerwartete Situation wird die Radsportwelt im Vorfeld der Einzelzeitfahren in dieser Woche zum Nachdenken anregen. Für Kiesenhför und ganz Österreich heißt es erst einmal feiern. Er hält die erste Goldmedaille des Landes seit den Olympischen Sommerspielen 2004. “Ich habe für heute so viel geopfert, das ist eine Belohnung”, sagte Kiesenhofer.