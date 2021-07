“Werde seine Probleme in den Griff bekommen”: Ex-Trainer meint, Dominic Thiem braucht einen Mentor

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem war in letzter Zeit einer der dominantesten Spieler auf der Herren-Tour. Die Saison, die er letztes Jahr absolvierte, war die bisher beste seiner Karriere. In einer spannenden Begegnung gewann er in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Für Dominic Thiem lief es in dieser Saison jedoch nicht gut. So gut die vergangene Saison auch war, die laufende Saison ist einer der Tiefpunkte in der Karriere des österreichischen Stars. Er schnitt sowohl bei Grand-Slam-Events als auch bei anderen im Kalenderjahr unterdurchschnittlich ab.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021 Der Österreicher Dominic Thiem verlässt das Spielfeld, nachdem er sein Erstrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann verloren hat

Sein ehemaliger Trainer Gunter Bresnik war der Meinung, dass er seinen Trainerstab um ein neues Mitglied erweitern muss. Damit meinte er jedoch nicht, dass er diese Rolle selbst spielte, sondern vertrat die Interessen seines ehemaligen Studenten. Es erklärt, “Er wird seine Probleme in den Griff bekommen, wenn er mit jemandem trainiert, nicht mit mir, was er braucht.”

Dominic Thiem ist seit Saisonstart unterdurchschnittlich

In Bezug auf Dominics Leistung in dieser Saison begann er seine Reise nach Australien, stürzte jedoch früh gegen den bulgarischen Spieler Grigor Dimitrov. Danach hatte er einige düstere Auftritte im Nahen Osten.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem ersten Vorrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann

Später legte er eine Pause ein und musste sich mit Verletzungen auseinandersetzen. Er kehrte bei Roland Garros zurück, verlor aber in der ersten Runde, was ein Schock war. Für einen Spieler, der in letzter Zeit zweimal Finalist war, ist eine Niederlage in der ersten Runde nicht zu erwarten.

Trotzdem hoffen wir, dass der österreichische Star zu seinem gewohnten Spiel zurückkehrt. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, ihn so bald wie möglich wieder auf der Tour zu sehen.

