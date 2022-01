Mars sieht aus wie ein köstliches Dessert in einem atemberaubenden Raumschiffbild

ESA / Roskosmos / CaSSIS



Der Mars ist so großartig, ich könnte ihn essen, und ein Bild der Raumsonde Trace Gas Orbiter verstärkte meinen Drang, auf dem Roten Planeten zu knabbern. Die Europäische Weltraumorganisation hat die Mitteilung veröffentlicht Ende Dezember und beschrieb die Szene als „wie eine Prise Puderzucker auf einem satten roten Samtkuchen“.

TGO ist eine gemeinsame Mission der ESA und der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Er schaute Mitte letzten Jahres auf einen markanten 4 Kilometer breiten Marskrater hinab und machte das bemerkenswerte Bild.

Das kuchenartige Aussehen kommt von „den kontrastierenden Farben von glänzendem Weißwassereis auf rostrotem Marsboden“, sagte die ESA in einer Erklärung. Der Krater befindet sich in der Region Vastitas Borealis, einem Tieflandgebiet nahe dem Nordpol des Planeten.

Weißes Eis im Krater zeigt sich an Orten mit wenig Sonne stark. Der Rand um den Krater besteht wahrscheinlich aus dunklem vulkanischem Material, während die den Krater umgebende zerklüftete Landschaft sein Aussehen von der Einwirkung des Windes erhält.

TGO ist Teil des ExoMars-Programms der ESA und Roscosmos, das schick einen Rover zum Planeten Später in diesem Jahr. Die Raumsonde identifiziert atmosphärische Gase und sucht nach Wasserressourcen auf und nahe der Oberfläche. Er hat entdeckt, was Wissenschaftler vermuten „Verstecktes Wasser“ in einer riesigen Schlucht auf dem Mars.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Nahrungsressourcen für zukünftige menschliche Entdecker auf dem Mars wahrscheinlich begrenzt sein werden, wird der Planet möglicherweise nie einen echten roten Samtkuchen beherbergen. Dieser Krater wird uns helfen müssen.