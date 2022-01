JudoInside – News – 4. Januar: Judoworld erwartet die IJF World Tour ohne die üblichen Trainingslager

So bereiteten sich die Judokas zu Jahresbeginn normalerweise auf den Weg ins österreichische Trainingslager in Mittersill oder nach Italien vor. Letztes Jahr sind die ersten Athleten nach Katar geflogen, um an den IJF World Masters in Doha teilzunehmen, dem ersten Event der IJF World Tour, jetzt müssen wir bis Ende Januar warten, wenn die IJF Tour in Odivelas stattfindet. Die ganze Zeit, um in einer Zeit, in der Länder unter der Pandemie leiden oder sich von der Pandemie erholen, bei der Familie zu bleiben.

Wir wünschen israelischen Judoka alles Gute zum Geburtstag Peter Paltschik die letztes Jahr nicht die beste Saison hatten. Trotzdem gewann er mit der israelischen Mannschaft in Tokio eine olympische Medaille. Aber die Saison hat sich anders entwickelt, als er erwartet hatte. Mit einem letzten Platz in Tel Aviv fing es trotz einer Silbermedaille nach einem starken Saisonstart nach dem Gewinn einer Bronzemedaille beim Masters Opening in Katar recht gut an. Allerdings waren es die Medaillen von Palchik, die 2019 und 2020 so stark waren. Palchik gewann den EM-Titel 2020 in Prag und Bronze 2018 bei den Europeans in Tel Aviv. Er wurde Siebter bei den Spielen in Tokio im Einzelturnier und wird entschlossen sein, 2022 mit den besten U100kg-Athleten in Kontakt zu bleiben. Er wurde heute 30 Jahre alt.

39 Jahre alt Assmaa niang aus Marokko kämpfte für Frankreich, wechselte aber zum olympischen Traum. 2014 gewann sie den Düsseldorfer U70kg Grand Prix. Sie gewann fünf afrikanische Titel Bei den Weltmeisterschaften 2018 in Baku wurde sie Fünfte. 2019 gewann sie Bronze beim Grand Slam in Jekaterinburg. Trotz ihres Alters nahm sie noch an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Judoka kosovarisch Akil Gjakova wurde 2021 als erster Kosovo-Mann in der Geschichte Europameister. Der 26.e Der einjährige Kämpfer belegte bei den Olympischen Spielen in Tokio den siebten Platz. Akil gewann 2019 den Grand Slam in Paris und Grand-Prix-Gold 2018 in Zagreb und 2019 in Budapest. Akil Gjakova hat seit seiner Junioren-Europameisterschaft 2013 so ziemlich jeden EM-Titel gewonnen und Akil wurde 2018 in Györ U23-Europameister. Er war der olympische Fahnenträger des Kosovo 2020.

österreichisches Judoka Laurine Böhler leidet an verschiedenen Knieverletzungen. Der österreichische U100kg-Hoffnungsträger konnte nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Heute ist er 27 Jahre alt. Böhler gewann die österreichischen Titel als Caddie, Junioren und U23 und fügte seit 2015 den österreichischen Senioren-Titel hinzu. 2019 gewann er Bronze beim Grand Slam in Düsseldorf, doch bald darauf machten ihm seine Knie große Probleme.

dänischer Judoka Tommy Mortensen im Alter von 56 Jahren trat er in der Kategorie -65 kg bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 an. Tommy war der zweite Judoka, der Dänemark bei den Olympischen Spielen vertrat. Er hat in Kendal in England, an der Tokai University in Japan und an vielen anderen Orten ausgebildet. Bei Kendall war sein Cheftrainer Tony MacConnell. Heute hat er einen Vollzeitjob als Lehrer. Tommy unterrichtet Dänisch, Sport und Geschichte. Auf einer Seite hat er eine künstliche Hüfte.

Fadi Darwich war einer der besten Judokas in Syrien. Er ist syrischer Abstammung und in die Niederlande geflohen und wurde Judotrainer beim Kenamju-Club.Sanda Aldass, Ahmad Alikaj und Muna Dahouk werden von ihrem Trainer Fadi Darwish bei den Olympischen Spielen begleitet. Fadi wird 38e Geburtstag mit neuen Freunden. Er hat den 3. Dan, er nahm dreimal an den Asienspielen teil (2006, 2010, 2014). Fadi gewann Gold bei den Arabischen Meisterschaften (2002) und den Westasiatischen Meisterschaften (2008). Er gewann Bronze bei den Asienmeisterschaften (2009) und Bronze bei den Mittelmeerspielen (Pescara-2009). Fadi war von 1996 bis 2013 in Folge nationaler syrischer Meister und kämpfte hauptsächlich mit U60 kg.