Markteinführung der neuen Generation des ultraschnellen Clubswan 80 Racer am 23. Juni in La Spezia

Nauta Design stand an vorderster Front eines vierjährigen Projekts, das am 23. Juni mit der stolzen Markteinführung des allerersten ClubSwan 80-Rennwagens gipfelte.Neben der Einführung einer neuen One-Design-Klasse ist die Rocket die fünfte Inkarnation der berühmten My Song von Pier Luigi Loro Piana.





Es markiert 35 Jahre Zusammenarbeit zwischen Nauta Design und diesem engagierten Besitzer. Aber dies ist das erste Mal, dass Nauta und Nautor’s Swan zusammenarbeiten. Der finnische Bootsbauer koordinierte das Projekt mit Juan Kouyoumdjian für die Schiffsarchitektur, Nauta für das Innen- und Cockpitdesign und Persico Marine als Konstruktionspartner.





Freiliegende Kohlefaser, ultradünnes Mahagoni-Furnier und clevere Beleuchtung verwandeln die erstklassige ClubSwan 80-Yacht in einen superschlanken Cruiser. Die Aufgabe des Nauta Design Studios in Mailand war es, einem reinrassigen One-Design-Racer eine zweite Person als Daysailer und Supersport-Cruiser zu geben.





Es war von Anfang an ein faszinierendes Projekt, mit der Absicht des Kunden, den besten Ansatz für einen 80-Fuß-Renn-Einrümpfer zu finden. Die endgültige Wahl fiel auf einen Canting-Kiel und einen vorwärtsdrehenden Canard, der den besten Kompromiss zwischen Leistung und Benutzerfreundlichkeit bieten würde. Daraus entwickelte sich das ClubSwan 80 One Design, dessen Ziel es ist, andere Besitzer für die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Rennstrecke zu gewinnen.





„Geschwindigkeit, Leistung und Spaß standen im Vordergrund, aber der Eigner möchte die Yacht trotzdem gerne für eine Kreuzfahrt mit Familie oder Freunden nutzen“, erklärt Mario Pedol, Mitbegründer von Nauta. „Er wollte sowohl am Wind als auch am Wind eine gute Leistung haben – eine Rakete in beide Richtungen. Schließlich hat die Aufwindboje in der ersten Runde den Vorteil.





Nachdem die wichtigsten Designmerkmale festgelegt waren, wurde Persico Marine ausgewählt, um den Rumpf und die Strukturen aus Hightech-Kohlefaser zu bauen, die von Pure Design & Engineering intelligent entworfen wurden. Die zweite Stufe der Herausforderung für Nauta bestand darin, ein Interieur für diese erste Yacht zu entwerfen, das nichts von der Reinheit des Rennerlebnisses wegnimmt und gleichzeitig eine willkommene Finesse und Komfort für Familienkreuzfahrten hinzufügt.





„Dank des Inputs von Pigi haben wir Technologie in Eleganz verwandelt – im Inneren besteht alles aus Karbon“, sagt Pedol. „Wir haben an den grundlegenden Annehmlichkeiten gearbeitet, um die Nutzung des Bootes während der Fahrt zu ermöglichen: Kühlschrank, Küche, eine Art Klimaanlage und Duschen.“

Die Lösung bestand darin, ein modulares Interieur zu schaffen, das auf leichten Möbeln und Stofftaschen beruhte, die schnell und einfach abgenommen und an Land getragen werden konnten.





Fast alle Innenelemente sind abnehmbar, vom kardanischen Ofen über die Tische im Salon bis hin zu den Kohlefaser-Toiletten in den drei Badezimmern. Nur die Sitzbänke im Salon sind integriert, dienen einem strukturellen Zweck und dienen auch als Aussichtsliegeplätze bei Wettfahrten vor der Küste. Auch die einfache Klimaanlage ist abnehmbar.

Das Kingsize-Bett der Master-Kabine kann in zwei Teile geteilt und dann umgedreht werden, um eine Doppelkabine zu schaffen. Das Bett kann hier wie in den Achterkabinen schnell abgenommen und für den Renneinsatz komplett ausgebaut werden.





Die Beleuchtung war ein wichtiger Teil des Designs, das Punktbeleuchtung und etwa 100 m LED-Strings umfasst, die größtenteils in den beweglichen Möbeln verborgen sind. Insgesamt fügte er dem Boot nur 4,5 kg hinzu, nachdem Nauta eine detaillierte Analyse der Auswirkungen verschiedener Kräfte durchgeführt hatte. „Beleuchtung war ein wichtiges Thema auf diesem Boot“, sagt Martino Majno, Vertriebs- und Projektleiter. „Da es sich um eine schwarze Hülle handelt, haben wir wirklich mit drei verschiedenen Beleuchtungsstufen herumgespielt, angefangen mit denen, die nur für Rennen benötigt werden, mit dezenter roter Beleuchtung für Nachtrennen. Für das Cruisen gibt es längslaufende indirekte Lichtschnüre. Wir haben auch mit funktionaler und architektonischer Beleuchtung gespielt und uns auf bestimmte Bereiche konzentriert. »





„Mahagoni-Furnier wird sparsam um die Scheinwerfer herum und in Streifen im gesamten Gehäuse verwendet, um einen Hauch von Eleganz und einen willkommenen Glanz zu verleihen, der mit der Kohlefaser kontrastiert. „Die Akzente aus Mahagoni sind eines der Markenzeichen des Kunden“, sagt Pedol. „Das Boot verfügt auch über Arbeitsplatten und Tische aus laminiertem Leinen, bei denen die Leinenfasern in Harz laminiert sind.“ Pedol sagt über das Design: „Es war ein echter Vierer mit unserem großartigen Freund Pigi. Seit 1986 und unserem ersten My Song-Design teilen wir die Liebe zum Rennsport und zum Leben auf See im Allgemeinen!

Nautor’s Swan wurde 1966 in Pietarsaari, Finnland, gegründet. Der Hersteller trat 1999 in den Superyachtmarkt ein. Seitdem hat die Werft weiterhin Hochleistungsyachten in drei verschiedenen Bereichen gebaut; ClubSwan, Swan Yachts und Maxi Swan Yachts.



Kredite: Nautisches Design