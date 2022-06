„Ich finde die Entscheidungen der FIA nicht gut“

Helmut Marko, Senior Advisor von Red Bull, glaubt, dass Mercedes die FIA ​​gezwungen hat, die Regeln in der Mitte der Saison zu ändern, was nach hinten losgehen könnte. Der Österreicher glaubt, dass sich das deutsche Team stattdessen darauf konzentrieren sollte, die Fahrhöhe ihres Autos zu erhöhen, was Schweinswale beseitigen könnte.

Reden mit Sky Sports F1Der Red Bull-Berater sagte:

„ICH finde die Entscheidungen der FIA nicht richtig. Ein Team, Mercedes, hat die größten Probleme und reagiert dann mitten in der Saison. Es gibt eine einfache Lösung: Heben Sie einfach das Auto an. Dann hast du nicht mehr diesen Sprung, aber du verlierst an Geschwindigkeit. Dass sie jetzt so reagieren und versuchen, der FIA solche Befugnisse aufzuzwingen, die praktisch die Konfiguration der Autos bestimmen, ist eine sicher nicht durchdachte Schnelllösung.“

Die FIA ​​greift ein und veröffentlicht aus Sicherheitsgründen eine technische Richtlinie zur Reduzierung von Schweinswalen. Beinhaltet „die Definition einer Metrik, basierend auf der vertikalen Beschleunigung des Autos, die eine quantitative Grenze für ein akzeptables Maß an vertikalen Schwingungen ergibt". #F1 #GPKanada

Der Red-Bull-Berater glaubt, Mercedes habe versucht, die FIA ​​politisch zu pushen, indem sie sie mit Off-Track-Beschwerden über Schweinswale unter Druck gesetzt habe. Angesichts der Sicherheitsfaktoren und Gesundheitsrisiken, die durch das Aufprallen auf Leitern verursacht werden, schritt die Aufsichtsbehörde ein. Der Österreicher war jedoch nicht mit den Entscheidungen der FIA einverstanden, mitten in der Saison einzugreifen oder möglicherweise die Regeln zu ändern.

Zur weiteren Erläuterung des Streits über Schweinswale und die neue technische Richtlinie sagte Marko:

„Es gibt noch Verbesserungsbedarf, weil die Parameter viel zu vage sind. Wir würden uns der Willkür aussetzen. Dies würde vor allem das Team treffen, das sich darüber beschwert hat. Unsere Fahrer sind eines unserer wichtigsten Vermögenswerte. Wir stellen sicher, dass sie in ausgezeichneter körperlicher Verfassung sind.

Helmut Marko litt unter Rückenschmerzen von Lewis Hamilton in Baku, nachdem der siebenmalige Weltmeister beim GP von Kanada einen Podestplatz erreicht hatte.

Im Gespräch mit einem F1-Insider sagte Marko:

„Hamilton ist heute schnell aus dem Auto gestiegen. Wenn er auf dem Podium steht, ist es viel einfacher.

Der Berater von Red Bull sagt, dass der Meisterschaftskampf 2021 weniger hitzig hätte verlaufen können, wenn Niki Lauda noch am Leben gewesen wäre

Helmut Marko behauptete, dass dem deutschen Team die Präsenz von Niki Lauda fehlte, der eine ausgewogenere Denkweise hatte, während er das Team in Wettkampfsituationen leitete. Er fuhr fort zu sagen:

„Ich finde, Laudas ausgeglichene Mentalität fehlt hier bei Mercedes. Vielleicht hätte er es ganz anders gemacht. Aber wenn man es gewohnt ist, zu gewinnen und dann zu verlieren, ist das immer eine schwierige Situation.“

Der Red Bull-Berater erinnerte sich an seine regelmäßigen Mahlzeiten mit dem dreimaligen Weltmeister und war der Meinung, dass der Kampf 2021 zwischen den beiden Teams weniger hitzig gewesen wäre, wenn er am Leben gewesen wäre. Das österreichische Duo war dafür bekannt, jedes Rennwochenende zusammen zu essen und eine starke Bindung zu haben.