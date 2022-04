Mark Zuckerberg und George Stephanopoulos von ABC gehören zu den jüngsten russischen Sanktionszielen

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, Ryan Roslansky, CEO von LinkedIn, und Brian Moynihan, CEO von Bank of America, präsentierten am Donnerstag eine Liste der von Russland sanktionierten US-Geschäftskoryphäen. letzte Runde eskalierender Rebellion-Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine gesammelt.

Prominente Journalisten standen auf der Liste 29 Amerikanern wurde die Einreise nach Russland verboten auf unbestimmte Zeit“.

Auch ABC-Moderator George Stephanopoulos und CNN-Moderatorin Bianna Golodryga unterliegen dem Verbot.

„Als meine Eltern und ich 1980 als Flüchtlinge die Sowjetunion verließen, wurde uns gesagt, dass unsere Füße nie wieder sowjetischen Boden berühren würden. Ich schätze, der Kreml hat über vier Jahrzehnte (und einen Krieg, der nicht gegen einen ehemaligen Mitgliedsstaat provoziert wurde) damit gewartet ist es offiziell?“, twitterte Golodryga, nachdem die Nachricht bekannt wurde.

Die jüngsten russischen Sanktionen richteten sich auch gegen mehrere prominente Mitglieder der Biden-Regierung und des US-Militärs – darunter Vizepräsidentin Kamala Harris, Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain und die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks. Harris‘ Ehemann Doug Emhoff wurde ebenfalls gesperrt. ABC-Moderator George Stephanopoulos war einer der wenigen amerikanischen Journalisten, die sanktioniert wurden. ABC über Getty Images

Das russische Außenministerium sagte, dass „die wichtigsten Führer, Geschäftsleute, Experten und Journalisten, die die russophobische Agenda bilden, sowie die Ehefrauen einer Reihe hoher Beamter“ zu denen gehören, die nicht mehr in das Land einreisen können.

Der Kreml tobt als Reaktion auf die lähmenden Sanktionen, die von den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern verhängt wurden. Die Sanktionen richteten sich gegen große russische Banken und Unternehmen sowie gegen prominente Milliardärs-Oligarchen und Familienmitglieder von Wladimir nahestehenden Persönlichkeiten Putin – einschließlich seiner Töchter.

Russland blockiert den Zugang gegenüber Meta-eigenen Facebook- und Instagram-Plattformen und behauptete, die Dienste seien „extremistischer“ Aktivitäten schuldig. LinkedIn ist in Russland seit 2016 verboten.

LinkedIn-CEO Ryan Roslansky wurde diszipliniert. Die professionelle Networking-Site ist in Russland seit mehreren Jahren verboten. Bloomberg über Getty Images

Auch Vizepräsidentin Kamala Harris stand auf der jüngsten Sanktionsliste. Bloomberg über Getty Images

Führer von Twitter – einer anderen in Russland verbotenen Social-Media-Plattform – wurden von der Liste ausgeschlossen. YouTube-Führungskräfte wurden trotz der Zusammenstöße der Google-eigenen Plattform mit russischen Behörden ebenfalls verschont.

Russland kündigte ähnliche Sanktionen gegen 61 Kanadier an – darunter mehrere Journalisten.

Der Kreml hat versucht, den Informationsfluss einzuschränken, seit er Ende Februar seine unprovozierte Invasion in der Ukraine gestartet hat.

Mehrere Nachrichtenagenturen, darunter ABC und CNN, haben ihre Aktivitäten in Russland im März nach dem eingeschränkt Der Kreml hat ein neues Gesetz verabschiedet Behörden erlauben, Journalisten mit Geldstrafen oder Inhaftierungen zu belegen, von denen sie annehmen, dass sie „gefälschte“ Nachrichten über das russische Militär oder die russische Regierung gemeldet haben.