Alessandro Hämmerle holt Gold für Österreich im Snowboardcross der Herren

Alessandro Haemmerle holte Österreich seine erste Goldmedaille im Snowboard Cross der Herren, knapp vor dem Kanadier Eliot Grondin. Hämmerle startete als Favorit auf die Goldmedaille, sah sich aber schnell mit Widrigkeiten konfrontiert und wurde in der ersten Ausscheidungsrunde Zweiter hinter Mick Dierdorff aus den Vereinigten Staaten. Als die beiden besten Athleten in jedem Lauf Fortschritte machten, setzte sich Haemmerle bis ins Viertelfinale durch und blickte nie zurück. In der Medaillenrunde übernahm Grondin schnell die Führung, wurde aber auf der Zielgeraden von Haemmerle überholt. Nach dem letzten Sprung waren die beiden Fahrer Kopf an Kopf, und Hämmerle schlug schließlich den 20-jährigen Kanadier. Der Italiener Omar Visintin gewann Bronze, verdrängte Julian Lueftner und verweigerte Österreich eine zweite Medaille. Alle bis auf einen der amerikanischen Snowboarder – Hagan Kearney – erreichten das Viertelfinale und wurden in einige der dramatischsten Momente des Wettbewerbs verwickelt. Obwohl er Hämmerle im Achtelfinale besiegte, schied Dierdorfff im Viertelfinale nach einem Sturz aus. Eine Runde später standen sich im Halbfinale die Amerikaner Nick Baumgartner und Jake Vedder gegenüber. Baumgartner, der als Medaillenanwärter gilt, hatte einen guten Vorsprung, wurde aber überholt und warf ihn aus dem Wettbewerb. Baumgartner ist mit 40 Jahren das älteste Mitglied des Teams USA. Währenddessen schickte Vedder Schockwellen durch das Feld, verpasste das Finale nur knapp und wurde Gesamtsechster. Der 23-Jährige wurde Tage vor der Eröffnungszeremonie aus dem alternativen Kader gestrichen, nachdem der Silbermedaillengewinner von 2014, Alex Deibold, aufgrund einer schweren Kopfverletzung gezwungen war, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Deibold ist neben dem zweifachen Goldmedaillengewinner Seth Westcott einer von nur zwei Amerikanern, die bei diesem Event eine Medaille gewonnen haben. READ Telegram hacken ohne Zugriff auf Zielhandy Kostenlos Deutsch

