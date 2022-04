Voco von IHG wird nächsten Monat in Neuseeland debütieren

IHG Hotels and Resorts wird seine Marke voco in diesem Quartal mit der Eröffnung von drei neuen Hotels in ganz ANZ in etwas mehr als einem Monat erweitern.

Später in diesem Monat, am 28. April, soll das voco Melbourne Central eröffnet werden, gefolgt vom voco Auckland City Centre am 12. Mai und dem voco Brisbane City Centre am 27. Mai.

Die neuesten Reiseziele kommen vier Jahre nach der Eröffnung des weltweit ersten voco-Hotels, dem voco Gold Coast, im Jahr 2018 und folgen der Eröffnung des voco Kirkton Park Hunter Valley im Jahr 2019, wodurch sich die Gesamtzahl der Hotels in der Region auf fünf erhöht.

Weltweit hat die nachhaltig denkende Marke nun 31 Standorte in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Montenegro, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Greater China.

Das Voco Melbourne Central wird das erste neu gebaute Voco-Hotel in Australien und ein Vorzeigeobjekt der Marke.

Voco Melbourne Central Gästetoilette

Das Hotel liegt an der Lonsdale Street und ist Teil des neuen Wolkenkratzers „380 Melbourne“ der Stadt. Es verkörpert den „Tread Light“-Ethos der Marke mit großen Grünflächen, die durch eine Partnerschaft mit dem Öko-Gartenspezialisten Phytogreen kultiviert werden. Jedes der 252 Zimmer verfügt über mindestens ein Fenster, das die Gäste öffnen können, um die Abhängigkeit von Klimaanlagen zu reduzieren, was den Energieverbrauch des Anwesens reduzieren sollte.

In ganz Tasmanien wird voco mit der Eröffnung des voco Auckland City Centre sein Neuseeland-Debüt geben. Das neue Hotel verfügt über die höchste Dachbar der Stadt, die Bar Albert, sowie eine ganztägig geöffnete Trattoria, Mozzarella & Co., in der Holzofenpizza, Pasta und italienische Cocktails sowie Gerichte zum Mitnehmen serviert werden. und À-la-carte-Frühstück.

Restaurant Kraft & Co. im Stadtzentrum von Voco Brisbane

Für das zweite Hotel von voco in Queensland bietet das voco Brisbane City Centre 194 Zimmer mit intelligenter Technologie, einen Swimmingpool auf dem Dach und über 1.200 m² Empfangsfläche, während der Speisebereich in der Lobby, Kraft & Co., Craft-Biere, lokale Weine und Cocktails serviert sieben Tage die Woche.

Nachhaltigkeit ist für die Marke voco ein zentrales Anliegen, auch wenn es um feine Details wie Bettwaren aus recycelten Materialien geht, während voco Leinen gemäß der Better Cotton Initiative produziert wird, die die Nachhaltigkeit der Ernte von Baumwolle unterstützt. Bis heute wurden mehr als eine halbe Million Flaschen recycelt, um Voco-Bettwäsche in Hotels herzustellen.

