Netflix veröffentlicht Blockbuster-Dokumentarfilm

ITV musste Oprah Winfreys Interview mit Harry und Meghan bearbeiten, nachdem er irreführende Schlagzeilen aufgenommen hatte

ITV war gezwungen, einen Teil von Oprah Winfreys Interview mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex zu bearbeiten, nachdem bekannt wurde, dass es irreführende und verzerrte Schlagzeilen enthielt, die die Berichterstattung des Paares in Großbritannien als rassistisch bezeichneten. Die Schlagzeilen, die während des kontroversen Interviews mit dem amerikanischen Moderator der Chat-Show auf dem Bildschirm gezeigt wurden, wurden manipuliert, um die Behauptung des Paares zu unterstützen, Opfer sektiererischer Deckung zu sein. Associated Newspapers, Herausgeber von The Mail on Sunday, Daily Mail und MailOnline, beschwerte sich bei Viacom CBS – dem US-amerikanischen Fernsehgiganten, der letzte Woche die zweistündige Sendung ausgestrahlt hatte – über “die absichtliche Verzerrung und den Verrat von Schlagzeilen”. Er forderte ITV außerdem auf, die “irreführenden und ungenauen Schlagzeilen” aus dem Programm zu entfernen, das laut MailOnline auf seinem Nachholservice ITV Hub verfügbar bleibt. Das Interview wurde von 11,1 Millionen Zuschauern in Großbritannien und 17,1 Millionen in den USA gesehen. In einer Beschwerde an CBS sagte Liz Hartley, Redaktionsleiterin bei Associated Newspapers: „Viele Schlagzeilen wurden entweder aus dem Zusammenhang gerissen oder absichtlich bearbeitet und als Beweismittel angezeigt, um die Behauptung des Programms zu untermauern, der die Herzogin von Sussex ausgesetzt war . rassistische Berichterstattung durch die britische Presse. Sie fügte hinzu: “Diese Änderung wurde den Zuschauern nicht klar gemacht, und daher ist dieser Abschnitt des Programms sowohl ernsthaft ungenau als auch irreführend.” Das Programm zeigte eine Überschrift aus dem Daily Telegraph, die lautete: „Das eigentliche Problem mit Meghan Markle: Sie spricht einfach nicht unsere Sprache. Die zweite Zeile des Titels, die nicht gezeigt wurde, machte jedoch deutlich, dass sich der Artikel nicht über die ethnische Zugehörigkeit der Herzogin lustig machte, sondern über ihre Gewohnheit, “die Hippiesprache der Unternehmensführung” zu verwenden. Ein weiteres Beispiel aus dem Januar 2018 war eine Geschichte in The Mail am Sonntag, die enthüllte, wie die Freundin des damaligen Ukip-Frontmanns Henry Bolton rassistische Äußerungen über Meghan machte. Die Produzenten entschieden sich dafür, die Überschrift der Zeitung nicht auf dem “Vile Racist Attack” zu zeigen, sondern verwendeten stattdessen einen kleinen Teil einer MailOnline-Überschrift, in der einer der abscheulichen Beiträge der Frau zitiert wurde – ließen jedoch den Rest des Titels weg. Ein ITV-Sprecher sagte, er würde am Sonntag drei manipulierte Schlagzeilen aus der Daily Mail, MailOnline und Mail entfernen sowie eine, die fälschlicherweise The Guardian zugeschrieben wird. Die nicht kontextbezogene Überschrift des Daily Telegraph bleibt jedoch erhalten. Der konservative Abgeordnete Giles Watling, Mitglied des Commons Media Selection Committee, sagte: „Jede zukünftige Ausstrahlung dieses Interviews sollte von einer Gesundheitswarnung an die Zuschauer begleitet werden. “Die Leute müssen wissen, dass das, was sie sehen, nicht unbedingt die Wahrheit und bei der Verwendung von Schlagzeilen eine völlige Verfälschung der Fakten ist.” Frau Winfreys Firma, Harpo Productions, sagte: “Wir unterstützen die Show in ihrer Gesamtheit.” CBS hat auf die Anfrage von MailOnline nach einem Kommentar nicht geantwortet.