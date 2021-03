Laut einer neuen Accenture-Studie sind Bankvorstände immer noch nicht technisch versiert genug

Ein Drittel der weltweit größten Banken hat noch kein Vorstandsmitglied mit professionellem technologischem Hintergrund, das den Kreditgebern hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn sie ihre IT-Investitionen erhöhen. Dies ergab eine neue Studie des Beratungsunternehmens Accenture am Freitag.

Accenture analysierte fast 2.000 Direktoren bei über 100 Großbanken und stellte fest, dass nur 10% der Direktoren und 10% der CEOs in Verwaltungsräten über IT-Erfahrung verfügten, verglichen mit 4% und 6% in der ersten Studie vor fünf Jahren.

Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Bankvorstände mit mindestens einer Person mit IT-Berufserfahrung laut der Studie nur um 10 Prozentpunkte auf 67%.

Die Ergebnisse kommen daher, dass Banken auf der ganzen Welt weiterhin einen großen Teil ihres Budgets für Technologie ausgeben, um veraltete Back-End-Systeme zu überarbeiten und Einzelhandels- und Geschäftskunden bessere digitale Dienste bereitzustellen.

„Das Board kann oft eine wichtige Rolle bei der Beratung spielen, wie die Risiken minimiert und die Vorteile von Technologieinvestitionen maximiert werden können“, sagte Mauro Macchi, Leiter der Strategie und des Boards von Accenture in Europa.

Viele Banken haben ihre digitalen Transformationen im vergangenen Jahr beschleunigt, da die Pandemie sie gezwungen hat, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter über die Infrastruktur verfügen, um von zu Hause aus arbeiten zu können, und dass ihre Kunden remote Transaktionen durchführen können.



Dies hat es für Bankvorstände noch wichtiger gemacht, über ausreichende IT-Kenntnisse zu verfügen, sagte Accenture und schlug vor, dass 25% der Direktoren über Technologieerfahrung verfügen sollten.

Während vor fünf Jahren nur 19% der Bankmanager mit technischer Erfahrung Frauen waren, ist dieser Anteil laut der Studie jetzt auf 33% gestiegen.

Banken in Großbritannien, Finnland, Irland und den USA haben einen höheren Anteil an Managern mit IT-Erfahrung, während technologische Qualifikationen in Brasilien, China, Russland und verschiedenen Ländern in Europa, einschließlich Österreich und Italien, sehr schwach sind.