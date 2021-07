Mann, der im Badezimmer von einer außer Kontrolle geratenen Hauspython gebissen wurde, sagen Polizisten

Ein Mann in Österreich wurde auf der Toilette von einer Python in die Genitalien gebissen – nachdem das Reptil aus dem Haus seines Nachbarn geflohen und in die Kanalisation gerutscht sein soll, teilte die Polizei mit.

Der 65-jährige Grazer sei am Montag gegen 6 Uhr morgens im Badezimmer von der über 1,5 Meter großen Albino-Netzpython gebissen worden, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Polizeimitteilung des Landes Steiermark.

“Kurz nachdem er auf der Toilette gesessen hatte, spürte der Grazer – alleine – ein ‘Kneifen’ in seinen Genitalien”, teilte die Polizei mit.

Die Schlange, eine nicht giftige Würgeschlange, die in Asien beheimatet ist, kann bis zu 29 Fuß lang werden.

Das Reptil entkam offenbar aus der Wohnung eines Nachbarn und ist möglicherweise durch die Kanalisation auf die Toilette des Mannes gelangt, obwohl seine genaue Route nicht ganz klar ist, berichtete Reuters.

Das anonyme Opfer wurde zur Behandlung leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Reptilienexperte reagierte auch auf das Haus des Mannes und entfernte die Schlange, bevor er sie aufräumte und das Tier seinem 24-jährigen Besitzer zurückgab.

Inzwischen hatte der Nachbar des Mannes 11 ungiftige Würgeschlangen in seiner Wohnung. Er hatte auch einen Gecko, der in seiner Wohnung in Terrarien und Schubladen gehalten wurde, berichtete die Associated Press.

Die Behörden ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung durch Fahrlässigkeit gegen den Besitzer der Schlange, teilte die Polizei mit.