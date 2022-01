Magawa, die Heldenratte, die Landminen erschnüffelt hat, ist tot

Laut APOPO, der nichtstaatlichen Minenräumungsorganisation, die ihn ausgebildet hat, fand die riesige afrikanische Taschenratte im Dienst mehr als 100 Landminen und andere Sprengstoffe.

Ihre Arbeit brachte ihr im Jahr 2020 eine Goldmedaille der britischen Veterinär-Wohltätigkeitsorganisation People’s Dispensary for Sick Animals ein.

Bei der Bekanntgabe der Nachricht am Dienstag sagte APOPO: „Schweren Herzens teilen wir die traurige Nachricht mit, dass HeroRAT Magawa am Wochenende friedlich verstorben ist. Magawa war bei guter Gesundheit und verbrachte den größten Teil der letzten Woche damit, mit seiner üblichen Begeisterung zu spielen. aber um das Wochenende herum begann er langsamer zu werden, machte mehr Nickerchen und zeigte in seinen sterbenden Tagen weniger Interesse an Essen. Magawa hatte vor kurzem im November seinen Geburtstag gefeiert und wurde 8 Jahre alt. „

In der Hommage heißt es, Magawa habe ein „dauerhaftes Erbe in den Leben, die er gerettet hat“, hinterlassen und fügte hinzu: „Wir alle bei APOPO spüren den Verlust von Magawa und sind dankbar für die unglaubliche Arbeit, die er geleistet hat.“