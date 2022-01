Spotify startet neuen Hub mit Soundtracks, Playlists und Podcasts für die besten Netflix-Shows

Ob klassische Coverversionen moderner Hits von Bridgerton oder die seltsame druckvolle Musik von Squid Game, viele der beliebtesten Fernsehsendungen von Netflix haben ikonische Soundtracks.

Jetzt hat sich Netflix mit Spotify zusammengetan, um einen neuen Hub zu starten, in dem Fans Musik hinter ihren Lieblingssendungen hören können.

Der Hub ist für kostenlose und Premium-Hörer verfügbar und enthält Soundtracks, Playlists und Podcasts für Shows wie Money Heist, Bridgerton und Squid Game.

Das meistgesehene Netflix Tintenfisch-Set: 142M Bridgerton: 82 M Lupine: 76M Der Hexer: 76 M Geschlecht / Leben: 67 M Fremde Dinge: 67M Gelddiebstahl: 65 M Königstiger: 64M Das Damengambit: 62 M Naschkatzen: 60M

Spotify kündigte den neuen Hub in einem Blog-Beitrag auf seiner Website an.

„Die aktuellen Trendshows und -filme sind nicht nur inspirierende Fandoms, sie befeuern auch internetweite Obsessionen“, sagte er.

„So sehr, dass Spotify-Hörer in den zwei Wochen seit dem Debüt von Squid Game auf Netflix über 22.500 einzigartige thematische Playlists erstellt haben, um das Erlebnis fortzusetzen.

„Es ist klar, dass die Zuschauer nach dem Abspann mehr wollen – und sie kommen zu Spotify, um es zu hören.

„Ab heute kommen die beiden Streaming-Unternehmen zusammen, um einen brandneuen Netflix-Hub auf Spotify zu starten, in dem Fans das volle Audio-Streaming-Erlebnis aus der Unterhaltung genießen können, die sie lieben.“

Der Hub ist für kostenlose und Premium-Hörer in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Irland und Indien verfügbar und enthält Musik für Money Heist, Bridgerton, On My Block, Squid Game, Bruised und Cowboy Bebop.

„Indem Sie einfach auf Spotify nach ‚Netflix‘ suchen, können Sie die Musik hinter einigen Ihrer Lieblings-Netflix-Shows finden und mitsingen – alles an einem Ort“, sagte Spotify.

Der Start des Hubs erfolgt kurz nachdem Squid Game die meistgesehene Fernsehsendung oder der meistgesehene Film von Netflix wurde.

Der Streaming-Dienst hat eine neue Website eingerichtet, die die Zuschauerzahlen misst, um mehr Transparenz zu schaffen.

Vierzehn Jahre Geheimhaltung wurden mit dem Start der Netflix Top-10-Metriken-Website beendet, auf der die beliebtesten Fernsehsendungen und Filme von Netflix sowohl weltweit als auch in über 90 Ländern zu sehen sind.

Und ganz oben auf der Liste des Unternehmens sitzt bequem die koreanische Sensation Squid Game.