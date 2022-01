Wordle App Clone Creator entschuldigt sich, nachdem Apple seine App gelöscht hat

Der Entwickler, der einen iOS-Klon von . erstellt hat Wortle – das Wortspiel, das in den letzten zwei Wochen viral geworden ist – hat eine Mea culpa (irgendwie) gepostet, nachdem sie online gezogen wurde, weil sie die Idee aufgegriffen und glücklich damit prahlte, davon zu profitieren. Seine Entschuldigung folgte auch darauf, dass Apple seine Kopier-App aus dem App Store entfernt hatte.

Das Original Wordle behind the craze, erstellt vom Brooklyner Software-Ingenieur Josh Wardle, kann kostenlos im Internet gespielt werden unter dieser Link. Es gibt keine offizielle App-Version des Spiels, was mehrere Opportunisten dazu veranlasst hat, Klone zu erstellen, die versuchen, Geld zu verdienen, indem sie den Namen und das Format des Gameplays übernehmen.

Eine wurde von Tech-Unternehmer Zach Shakked erstellt, dessen „Wordle – The App“ am Montag in Apples App Store hochgeladen wurde. Das Spiel enthielt Wörter mit fünf, sechs und sieben Buchstaben (das ursprüngliche fünfbuchstabige Wordle) sowie einen „Pro“-Modus mit unbegrenztem Spiel für ein Jahresabonnement von 30 US-Dollar.

In Eins Twitter-Feed Gepostet am Dienstagabend, gab Shakked – nachdem er in den sozialen Medien angegriffen wurde, weil er den ursprünglichen viralen Hit unverhohlen kopiert hatte – seinen Fehler zu. „Mir ist klar, dass ich eine Grenze überschritten habe. Und ich werde sicherlich nie wieder so etwas in der Nähe tun. Ich habe es vermasselt“, schrieb er.

Am Dienstag zuvor prahlte Shakked damit, wie seine Betrugs-App durchstartete: „Mir ist gerade schwindelig – das sind 5,4.000 Downloads in 1 VERDAMMTEN STUNDEN“, twitterte er einmal. Er jubelte auch: „Wir fliegen zum verdammten Mond.“

Nach der Anzeige in Wordles schamlosen Betrugs-Apps zog Apple am Dienstag das Spiel von Shakked und anderen aus dem App Store.

Die Empörung gegen Wordle-Klone ist gewachsen, da Wardle noch nicht versucht hat, das Spiel zu monetarisieren. Interview mit der New York Times Wardle wurde letzte Woche veröffentlicht (was seine Popularität deutlich steigerte) und sagte, er habe das Spiel für seinen Partner gemacht, der ein Kreuzworträtsel-Fan ist. „Ich denke, die Leute wissen es zu schätzen, dass es online so etwas gibt, das einfach Spaß macht“, sagte er. „Es geht nicht darum, mit Ihren Daten oder Ihren Augen etwas faul zu machen. Es ist einfach ein Spiel, das Spaß macht.

Während Shakked so tat, als ob es ihm leid tat, versuchte er auch, seine Handlungen zu verteidigen und beschwerte sich, dass er etwas übertrieben habe, von dem er behauptete, dass es in der Branche Routine sei. „Wordle ist ein Betrug aus einem anderen Spiel“, schrieb er und wies darauf hin, dass „Wordle“ keine eingetragene Marke sei.

„Es war der perfekte Sturm, mich öffentlich für etwas Gemeines zu kreuzigen“, schrieb Shakked auf Twitter. „In einer Woche wäre meine App völlig anders gewesen und hätte viel mehr Funktionen als das, was der ursprüngliche Typ hatte.“ Er fuhr fort: „Werden Sie wütend, weil ich ein Abonnement von 30 US-Dollar in Rechnung gestellt habe, das Tausende von Menschen zu zahlen bereit waren, das sind nur Bananen. So arbeiten Unternehmen. Sie verlangen Geld. „Geld. Wenn es zu viel ist, zahlen die Leute nicht. In diesem Fall waren viele Leute bereit, eine Klage einzureichen.“

Shakked behauptete auch, dass er mit der App Geld verloren habe: „Ja, ich war wirklich aufgeregt, als ich sah, wie viele Downloads sie bekam. Und wie viel Geld er verdienen KÖNNTE (ICH HABE 0 $ ABNAHME UND TATSÄCHLICH GELD VERLOREN). Also wurde hier niemand außer mir gefickt. Am 3. Januar twitterte er: „Meine Vorsätze für 2022: – realer sein – vulgärer sein – tonnenweise Geld verdienen.

Darüber hinaus beschwerte sich Shakked: „Eine andere Sache, die ich Sie fragen würde, ist, was Sie davon halten, dass Apple Apps einseitig ohne Rückgriff löscht? Ich habe mit Anwälten gesprochen und die Behauptung des ursprünglichen Schöpfers zu ‚Wordle‘ war sehr zweifelhaft. Apples Richtlinien für App-Entwickler raten ausdrücklich dazu: „Kopiere nicht einfach die neueste beliebte App aus dem App Store oder nimm kleine Änderungen am Namen oder der Benutzeroberfläche einer anderen App vor und gib sie als deine aus. „

Wardles Website Wordle hat an Popularität gewonnen: Die Website hatte Anfang Januar 300.000 tägliche Spieler und diese Zahl stieg am vergangenen Wochenende auf 2 Millionen, so die Wächter.

Im Apple App Store in den USA scheint es derzeit nur noch zwei Spiele mit dem Namen Wordle zu geben, die beide älter sind als Wardles Spiel: „Wordle!“, das erstmals 2016 veröffentlicht wurde (als „Timer“ bezeichnet). -basiertes Wortspiel, bei dem Sie Buchstaben erhalten, um so schnell wie möglich ein Wort zu bilden!“) und „Wordle – Word Puzzle“, veröffentlicht im Jahr 2018.