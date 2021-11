Macron sagt, Frankreich will neue Atomreaktoren bauen

Der französische Präsident Emmanuel Macron nimmt am 9. November 2021 im Elysee-Palast in Paris, Frankreich, an einer Pressekonferenz mit dem beninischen Präsidenten Patrice Talon nach der Unterzeichnung eines Abkommens über die Rückgabe geraubter Kulturgüter aus dem afrikanischen Land teil. REUTERS / Sarah Meyssonnier

PARIS, 9. November (Reuters) – Frankreich wird neue Kernreaktoren bauen, um dem Land zu helfen, seine Abhängigkeit vom Ausland bei seiner Energieversorgung zu verringern, die Ziele der globalen Erwärmung zu erreichen und die Preise zu kontrollieren, sagte Präsident Emmanuel Macron am Dienstag. Angesichts der Kaufkraftbedenken, die fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl in Meinungsumfragen in einer Zeit steigender Energiepreise an der Spitze standen, sagte Macron, die Entscheidung für neue Reaktoren sei unerlässlich, um die Preise „angemessen“ zu halten. „Wir werden zum ersten Mal seit Jahrzehnten den Bau von Kernreaktoren in unserem Land wieder aufnehmen und erneuerbare Energien weiter ausbauen“, sagte Macron in einer Fernsehansprache an die Nation. Es gehe darum, „die Energieunabhängigkeit Frankreichs zu gewährleisten, die Stromversorgung unseres Landes zu gewährleisten und unsere Ziele, insbesondere die CO2-Neutralität im Jahr 2050, zu erreichen“, erklärte er. Während Europa mit stark steigenden Energiepreisen zu kämpfen hat, geht Frankreich einen anderen Weg als seine Nachbarn wie Deutschland. Deutschland reagierte auf die Atomkatastrophe von Fukushima in Japan 2011 mit einer Aufstockung seines nationalen Reaktorausstiegsprogramms. Macron machte keine Angaben, aber seine Regierung soll in den kommenden Wochen den Bau von bis zu sechs neuen Druckwasserreaktoren ankündigen. Zuvor hatte die Regierung angekündigt, keine neuen EPR-Reaktorprojekte der dritten Generation zu starten, solange die staatliche EDF (EDF.PA) Das Kernkraftwerk EPR in Flamanville im Nordwesten Frankreichs ist fertiggestellt. READ Terroranschlag in Wien: "Der Anschlag dauert noch an, bleib zu Hause" Aber französische Medien berichteten im Oktober, dass die Auswirkungen der Gaskrise in Europa auf die Energiepreise und die Auswirkungen auf die Kaufkraft der Haushalte die Pariser „Entscheidung zum Einsatz“ der EPR-Technologie beschleunigt hätten. Greenpeace kritisierte die Ankündigung vom Dienstag und sagte, der Plan zum Bau neuer Reaktoren sei „außer Kontrolle“ und verwies auf die Probleme mit dem Flamanville-Projekt, das ein Jahrzehnt lang an Verzögerungen und enormen Kostenüberschreitungen litt. Zu Beginn seines Mandats versprach Macron, den Anteil der Kernenergie am französischen Energiemix bis 2035 von 75 % auf 50 % zu senken. Berichterstattung von Sudip Kar-Gupta; geschrieben von Ingrid Melander; Bearbeitung von Richard Lough Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.